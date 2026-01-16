(UOL/FOLHAPRESS) - Em reta final de contrato com o Manchester United, o volante brasileiro Casemiro pode ativar uma cláusula em seu acordo e garantir renovação por mais um ano no clube caso seja titular em 35 jogos nesta temporada. As informações são do jornal inglês Daily Mail.

O contrato de Casemiro possui uma cláusula na qual ele precisa ser titular em 35 jogos nesta temporada para ativar uma renovação automática por mais um ano. O acordo foi assinado quando o volante chegou ao Manchester United, em 2022. A cláusula considera partidas válidas por todas as competições.

O brasileiro tem contrato apenas até junho, e a expectativa da diretoria do United é que ele saia devido ao alto custo de seu salário. Segundo o Daily Mail, Casemiro chegou ao clube inglês ganhando 350 mil libras por semana. O valor de seus ganhos teriam caído para menos de 300 mil libras por semana devido à não classificação do United para a Liga dos Campeões. Caso a cláusula seja ativada, o salário do volante voltaria para 350 mil libras por semana.

Até agora, Casemiro foi titular em 18 partidas dos Red Devils em 2025/26. Para conseguir ativar a cláusula, no entanto, ele precisará ser titular em todos os jogos do United até o final da temporada. Com a eliminação precoce da equipe na copas, restam apenas 17 jogos pelo Campeonato Inglês.

Recentemente, o volante ? formado na base do São Paulo ? foi especulado no Palmeiras. No entanto, caso não renove com o United, Casemiro não tem o desejo de retornar ao Brasil no momento.

