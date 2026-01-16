SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dez anos depois, o meia Matheus Pereira está de volta ao Corinthians. O jogador foi anunciado nesta sexta-feira (16) pelo clube paulista com contrato de empréstimo até o fim da temporada. Ele pertence ao Fortaleza.

A reportagem apurou que o acordo prevê uma opção de compra ao término do vínculo, com valor estipulado em cerca de 2 milhões de dólares (R$ 10,7 milhões), caso o Corinthians opte por adquirir o atleta em definitivo.

CORINTHIANS ARCA COM SALÁRIOS

O Corinthians será responsável pelo pagamento integral dos salários de Matheus Pereira. O trato fez parte da negociação com o clube nordestino.

Considerando bonificações, o custo gira em torno de R$ 4 milhões até o fim do ano. Internamente, o valor é considerado acessível dentro do teto salarial estabelecido pela nova gestão do departamento de futebol no início da temporada.

Como contrapartida, o Corinthians liberou o volante Ryan para o Fortaleza. O jogador também acertou um contrato de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra prevista em contrato.

Matheus Pereira está em São Paulo desde o início da semana. O meia já realizava trabalhos físicos no CT Joaquim Grava enquanto aguardava a regularização da documentação para que o anúncio oficial fosse feito.

CARREIRA INTERNACIONAL

Revelado pelo Corinthians, Matheus Pereira integrou a equipe vice-campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2015. Apesar da expectativa, teve poucas oportunidades no time profissional, com apenas três partidas disputadas antes de deixar o clube rumo ao Empoli, da Itália.

No futebol europeu, o meia passou por Juventus (ITA) e Bordeaux (FRA), alÃ©m de um breve retorno ao Brasil para defender o Paraná Clube. Em seguida, voltou ao exterior, onde atuou por Dijon (FRA), Barcelona (ESP) e Eibar (ESP).

No ano passado, Matheus regressou novamente ao Brasil para defender o Fortaleza, clube com o qual mantinha vínculo até o acerto com o Corinthians.