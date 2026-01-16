SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a aprovação do impeachment do presidente do São Paulo, Julio Casares, 64, pelos conselheiros do clube na noite desta sexta-feira (16), quem assume o cargo interinamente é o seu vice, Harry Massis Junior.

Massis, de 80 anos, fez parte da gestão de Casares no primeiro triênio, entre 2021 e 2023, e na chapa que se reelegeu para o segundo, entre 2024 e 2026.

Ele integra o grupo político Vanguarda, que deixou recentemente a coalização que apoiava Casares, e votou a favor do impeachment.

Agora o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, tem até 30 dias para convocar Assembleia Geral de sócios, que poderá ratificar a decisão dos conselheiros ou votar pela permanência de Casares. A aprovação acontece por maioria simples.

Se o impeachment também for aprovado pelos sócios, Massis segue na presidência do clube até o fim de 2026, quando está prevista a realização de novas eleições no São Paulo.

Conselheiro vitalício, o novo presidente da agremiação é dono do tradicional Hotel Massis, na região da Consolação, em São Paulo, e atua no ramo de estacionamentos com uma rede que também leva seu nome.

Sócio do clube desde abril de 1964, o cartola já ocupou diversos cargos diretivos nas últimas décadas em diferentes administrações.

Nos dois primeiros títulos mundiais da equipe, em 1992 e 1993, era diretor adjunto administrativo, sob a presidência de José Eduardo Mesquita Pimenta, e integrou a delegação que viajou a Tóquio, no Japão.

Entre 2001 e 2002, na gestão de Paulo Amaral, foi diretor adjunto de futebol, quando Kaká surgia como revelação da base no Rio-São Paulo.

Nas redes sociais, Massis costuma compartilhar fotos ao lado de políticos como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), além de registros de viagens com o time tricolor em competições.

O novo presidente assume o clube do Morumbi em um momento delicado dentro e fora de campo, com dívidas que se aproximam perigosamente da casa de R$ 1 bilhão e um decepcionante oitavo lugar no Campeonato Brasileiro de 2025, insuficiente para garantir vaga na Copa Libertadores.

O próximo compromisso do time de Hernán Crespo sob a nova presidência será o clássico contra o Corinthians neste domingo (18), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O São Paulo vem de vitória na quinta-feira (15) contra o São Bernardo por 1 a 0, gol de Luciano, no Morumbi, após estrear no estadual com uma derrota por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa. O time ocupa a 10ª posição na tabela de classificação.