SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente interino do São Paulo, Harry Massis Júnior marcou uma reunião com os jogadores do clube na manhã deste sábado (17).

A reportagem apurou que o encontro será no CT da Barra Funda, em torno das 9h (de Brasília), antes do último treino da equipe para o clássico contra o Corinthians, neste domingo (18).

Também neste sábado, o novo presidente do São Paulo ainda irá avaliar a mudança de alguns membros da gestão. À reportagem, a palavra de aliados é que alguns diretores podem ser trocados.

Massis Júnior assume interinamente a presidência do clube após Julio Casares ter sido afastado pelo Conselho Deliberativo na noite desta sexta (16). Mais de 235 conselheiros participaram do processo, que definiu, por 188 votos favoráveis, pelo andamento do impeachment.

A última instância desse processo é uma Assembleia Geral com todos os sócios adimplentes do clube. A maioria simples determinará se o afastamento, hoje temporário, se torna permanente. De acordo com o estatuto do São Paulo, essa sessão deve ocorrer em até 30 dias.

CASARES DEVE RENUNCIAR

Como o UOL mostrou, Casares tem dito a interlocutores que deve anunciar sua renúncia ao cargo de presidente antes da finalização do processo de impeachment. A avaliação de aliados é que a situação está "irrecuperável".

A manobra serviria para resguardar seus direitos políticos, já que, uma vez impedido, Casares não poderia exercer cargos no São Paulo Futebol Clube pelos próximos dez anos.