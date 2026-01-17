SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está nas quartas de final da Copa São Paulo. O clube venceu o Ituano, neste sábado (17), por 3 a 1, na Arena Barueri, e avançou no torneio.
O Palmeiras encaminhou a classificação no primeiro tempo, com Luis Sabóia e Vitor Gabriel. O primeiro gol do time da capital paulista saiu antes dos 10 minutos de jogo.
O clube ainda teve um gol anulado de Sorriso e fez o 3 a 0 com Juliano. Os dois lances aconteceram no segundo tempo.
Só que, no último lance do jogo, Matheus Rocha venceu o goleiro Aranha e fez o 3 a 1. O gol saiu aos 50 minutos do segundo tempo.
O time da capital paulista voltou a vencer um jogo da Copinha após duas classificações dramáticas nos pênaltis, contra Vitória e Flamengo de Guarulhos.
O Palmeiras enfrentará nas quartas o vencedor de Ibrachina e Internacional, que se enfrentam hoje, às 14h30 (de Brasília). O time da Barra Funda tenta seu terceiro título de Copinha.
COMO FOI O JOGO
O Palmeiras explorou os chutes de fora da área e, na terceira tentativa, abriu o placar. O time resolveu testar o goleiro Gabriel Marques nos primeiros minutos do confronto e, aos nove do primeiro tempo, Luis Sabóia encheu o pé na entrada da área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro do Ituano. Antes, Gabriel desviou as finalizações de Sorriso e do próprio Sabóia.
Ituano equilibrou o jogo, mas vacilou na defesa, e o Palmeiras fez 2 a 0. O time de Itu melhorou após sofrer o gol, teve mais a bola e ocupou o campo de ataque, obrigando um Palmeiras mais tímido a se segurar na defesa. Até que, aos 34 minutos do primeiro tempo, o Ituano errou na saída de bola, e Vitor Gabriel aproveitou para ficar cara a cara com Gabriel Marques e ampliar na Arena Barueri.
Ituano parou na trave, Sorriso teve gol anulado e nada de mudança no placar. O segundo tempo foi aberto, com o time de Itu assumindo as ações do jogo para tentar uma sobrevida e o Palmeiras encontrando espaços nos contra-ataques, mas sem conseguir aproveitar. Mesmo assim, a bola entrou aos 27 minutos, com Sorriso, mas a arbitragem apontou impedimento e anulou o tento.
Juliano faz o 3 a 0, e Ituano insistiu até deixar o dele. Administrando a partida, o Palmeiras conseguiu chegar ao terceiro gol aos 38 minutos do segundo tempo, com Juliano, que, no lance seguinte, quase anotou o quarto, mas pecou na finalização. Já o Ituano seguiu se lançando ao ataque, viu o goleiro Aranha, salvar um chute de fora já nos acréscimos, mas anotou o seu com Matheus Rocha.