SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente interino do São Paulo, Harry Massis Júnior se reuniu com os jogadores do elenco na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda.

O encontro, antecipado mais cedo pelo UOL, ocorreu de forma reservada, na parte interna do centro de treinamento Massis já é figura conhecida no ambiente do futebol do clube, tendo feito parte da delegação em algumas partidas ao longo da gestão de Julio Casares.

Aos jogadores, disse que o atual momento político é 'desagradável', mas que buscará fazer o melhor para o São Paulo neste período. O mandatário adotou um tom semelhante ao do discurso de ontem, logo depois da confirmação do afastamento de Casares pelo Conselho Deliberativo do clube, em frente ao Salão Nobre do Morumbis.

O encontro aconteceu por volta das 9h30 (de Brasília), antes do último treinamento de Hernán Crespo e o restante do elenco para o Majestoso deste domingo. A bola rola na Neo Química Arena às 16h.

Casares avalia renúncia

Interlocutores de Julio Casares relatam que o ex-presidente já trabalha com a possibilidade de renunciar ao cargo antes mesmo do desfecho do processo de impeachment em curso. No entorno político do dirigente, o entendimento é de que não há praticamente mais margem para reversão do quadro, que agora depende da votação de Assembleia Geral entre todos os sócios adimplentes do clube. Pelo Estatuto do clube, ela deve ocorrer em até 30 dias.]

A saída antecipada é vista como uma estratégia para evitar sanções estatutárias mais severas, como a perda dos direitos políticos. Caso o afastamento seja confirmado ao fim do processo, Casares ficaria impedido de ocupar qualquer função no São Paulo Futebol Clube pelos próximos dez anos.