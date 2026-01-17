SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) visitou nesta semana a sede da LaLiga, em Madri, para conhecer o modelo de Controle Econômico e Fair Play Financeiro adotado pela liga espanhola. A agenda ocorreu nos dias 14 e 15 de janeiro e faz parte de uma turnê internacional da entidade brasileira por ligas europeias.

A delegação foi formada por dirigentes da CBF, representantes de federações estaduais e executivos e presidentes de clubes das Séries A e B. Entre os clubes representados estavam Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Internacional, Athletico-PR, Bahia, Fortaleza, Ceará e Red Bull Bragantino.

O foco dos encontros foi o detalhamento técnico do sistema de Controle Econômico da LaLiga, que estabelece limites orçamentários, fiscalização contínua e sanções aos clubes. O modelo é analisado pela CBF no processo de criação de um sistema nacional, com aplicação progressiva prevista a partir de 2026.

Na quarta-feira (14), o presidente da LaLiga, Javier Tebas, se reuniu com o vice-presidente da CBF, Gustavo Dias Henrique. No dia seguinte, a delegação participou de reuniões técnicas com as equipes responsáveis pela regulação econômica da liga espanhola.

O controle econômico não é apenas uma ferramenta financeira, é um modelo de governança que protege os clubes e as competições. Na LaLiga, mostramos que é possível crescer e ser competitivo com base na sustentabilidade, Javier Tebas, presidente da LaLiga.

"O fair play financeiro já é uma realidade no Brasil, e a CBF reafirma seu compromisso ao analisar experiências consolidadas em outros mercados. Esse intercâmbio é fundamental para o sucesso das transformações em curso", disse Gustavo Dias Henrique, vice-presidente da CBF.