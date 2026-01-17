SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cabisbaixo antes do duelo entre Real Madrid e Levante, neste sábado (17), Vini Jr recebeu apoio do companheiro Mbappé ainda no túnel que dá acesso ao gramado do Santiago Bernabéu. O brasileiro foi um dos nomes vaiados pela torcida madrilenha no aquecimento e durante a partida.

A torcida também vaiou o time inteiro durante o anúncio da escalação do Real, mas Vini e Bellingham foram os mais castigados. As vaias para Mbappé e os outros jogadores foram mais controladas.

O camisa 7 recebeu vaias também em campo, quando pegava na bola. O duelo terminou com vitória dos madridistas por 2 a 0, com um gol de Mbappé e outro de Asencio.

As vaias vêm em um momento de crise do Real na temporada. A equipe perdeu a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona e foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Rei para o Albacete, da segunda divisão, na estreia do técnico Arbeloa.

A temporada de Vini também não é das melhores. O brasileiro marcou apenas um gol nas últimas 19 partidas que esteve em campo. Já Mbappé é o artilheiro do Real, com 35 bolas na rede.

O futuro do camisa 7 no Real segue indefinido. Vinícius tem contrato até junho de 2027 e ainda não discute uma renovação com o clube espanhol.