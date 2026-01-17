SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vini Jr viveu um dia atípico no Santiago Bernabéu. Antes mesmo da vitória por 2 a 0 sobre o Levante, neste sábado (17), pelo Campeonato Espanhol, o atacante foi vaiado pela torcida do Real Madrid, o que se repetiu durante a partida e no fim da partida. E isso pode ser decisivo para o futuro brasileiro no clube espanhol.

De acordo com o jornal "As", da Espanha, as vaias e o ambiente do clube neste momento podem travar as negociações pela renovação de contrato de Vini Jr com o Real Madrid.

Segundo o jornalista Carlos Forjanes, as vaias preocupam tanto o Real Madrid como Vini Jr. As partes negociam a renovação de contrato desde novembro de 2025 e, neste momento, teriam chegado a um momento crucial pela definição do futuro do atacante brasileiro, que tem vínculo com o clube espanhol até o meio de 2027.

Para o Real Madrid, a renovação de Vini Jr seria estratégica para o futuro do clube. O brasileiro é visto como um pilar da equipe.

As vaias deste sábado vieram após uma sequência de fracassos do Real Madrid. No último domingo (11), o clube perdeu a Supercopa da Espanha para o Barcelona. Já no meio de semana o Real foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei pelo Albacete, da 2ª divisão espanhola.

A torcida do Real Madrid vaiou todo o time durante a vitória por 2 a 0 sobre o Levante, neste sábado. No entanto, Vini Jr foi o principal alvo dos torcedores. O brasileiro foi vaiado sempre que pegava na bola.

