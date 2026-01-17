SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Itaqua Athletico Clube, time de Itaquaquecetuba, organizou uma caravana de 1500 torcedores para acompanhar a partida do time contra o Botafogo válida pelas oitavas de final da Copinha realizada neste sábado (17) em Taubaté.
O time da Grande São Paulo acabou eliminado nos pênaltis por 4 a 3, após 0 a 0 no tempo normal.
A distância entre o centro de Itaquaquecetuba e o estádio onde foi realizado o jogo é de 109 km e a caravana foi organizada com ajuda do prefeito e vice-prefeito da cidade, Delegado Eduardo Boigues e Rogério Tarento, respectivamente.
A equipe reconheceu a atitude da torcida, a cumprimentando antes do jogo e após a eliminação.