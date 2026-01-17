SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo chamou atenção mais uma vez em um jogo do Al-Nassr, só que dessa vez o Robozão não se destacou por um gol ou um lance bonito. Na vitória por 3 a 2 contra o Al-Shabab, pelo Campeonato Saudita, o astro português ficou marcado por uma provocação a Marcelo Grohe, goleiro do time rival e campeão da Libertadores com o Grêmio.

No lance do terceiro gol do Al-Nassr no jogo, Cristiano Ronaldo empurrou a cabeça de Grohe assim que percebeu que a bola entrou. O tento foi anotado por Ghareeb, aos 30 minutos do 2º tempo, quando o placar marcava 2 a 2.

Enquanto o VAR checava a validade do gol, Grohe foi tirar satistação com CR7, que fez um gesto de que o goleiro estava "chorando". Ainda antes da bola voltar a rolar, Ronaldo conversou com o arqueiro e se desculpou com um abraço.

Esta não foi a primeira interação entre Cristiano Ronaldo e o ex-goleiro do Grêmio. Além de já terem se enfrentado outras vezes no Saudita, um lance ainda em 2017 marcou ambos.

Na final do Mundial de Clubes daquele ano, o Real Madrid de CR7 foi campeão em cima do clube gaúcho por 1 a 0, com gol do português. No lance, Ronaldo bateu uma falta da intermediária na qual a bola passou no meio da barreira e morreu no fundo da rede de Grohe.

A vitória neste sábado foi importante para o Al-Nassr se manter na caça ao líder Al-Hilal depois de perder o confronto direto na última rodada. Agora, a equipe de CR7 fica com 34 pontos contra 38 do Al-Hilal, que tem uma partida a menos. Veja abaixo o momento da primeira provocação de Ronaldo em Grohe.