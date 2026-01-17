SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi só nos pênaltis, mas o São Paulo está vivo na luta pelo bicampeonato da Copinha. Neste sábado (17), o Tricolor bateu o Red Bull Bragantino, após 1 a 1 no tempo regulamentar, e avançou às quartas de final da competição.
Lucyan marcou, já no segundo tempo, o gol do Tricolor. Do outro lado, Gabriel Lopes deixou o do Massa Bruta.
O resultado classificou o atual campeão às quartas de final do torneio, mantendo viva a busca pelo bi.
Na próxima fase, o São Paulo enfrentará o Botafogo. A partida acontece na segunda-feira, ainda sem horário definido.
Como foi o jogo
O Red Bull Bragantino foi o melhor no primeiro tempo. O Massa Bruta ganhava muito espaço pelo lado direito de ataque, normalmente conseguindo jogadas até a linha de fundo nas costas da defesa do Tricolor.
Foi justamente em uma jogada pela ponta que o time abriu o placar. Após chute forte à queima-roupa pela direita, o goleiro João Paulo espalmou para dentro da área, exatamente onde estava Gabriel Lopes.
O atacante pegou de primeira e mandou para o gol vazio. 1 a 0.
Já na etapa complementar, o Tricolor melhorou. Defensivamente, postou-se melhor, evitando a alta carga de jogadas em profundidade por trás da marcação.
O São Paulo, assim, chegou ao gol de empate. Lucyan recebeu bola enfiada no lado direito de ataque e invadiu a grande área. Pegou em cheio, seco, batendo cruzado no cantinho direito do goleiro adversário, deixando tudo igual. 1 a 1.
Na reta final, o Tricolor ainda tentou um abafa, mas sem sucesso. A decisão, então, foi para os pênaltis.
Lucyan, Osorio, Guilherme Reis, Isac e Gustavo Santana marcaram para o Tricolor, que venceu por 5 a 3. Palacios desperdiçou pelo lado do Massa Bruta.