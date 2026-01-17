SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Carioca de 2026. Neste sábado (17), ainda com um time alternativo, o Tricolor levou 1 a 0 do Boavista, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

O zagueiro Gabriel Caran marcou o único gol da partida.

Pelo lado do Fluminense, a partida ficou marcada pela estreia de Davi Melo como profissional. O volante de 20 anos é filho do ídolo Felipe Melo. O garoto passou a treinar com o time principal no começo desta temporada.

Davi Melo entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense já perdia a partida. O garoto buscou o jogo, mas teve atuação discreta no pouco tempo que teve em campo.

O Fluminense, com três pontos na tabela, volta a campo na próxima quinta-feira (22), contra o Nova Iguaçu, também fora de casa No mesmo dia, o Boavista, que somou os primeiros três pontos, recebe o Maricá.

Primeiro tempo ruim e Boavista melhor

A partida começou equilibrada e com poucas emoções em Saquarema. No Estádio Elcyr Resende, o Fluminense teve mais controle do jogo, mas não conseguiu transformar essa posse de bola em boas chances de gols.

Pelo contrário. Quem foi mais perigoso foi o Boavista. O time da casa conseguiu chegar com um pouco mais de perigo no gol adversário e teve mais finalizações na primeira etapa.

John Kennedy preocupa

Autor do gol do Fluminense na primeira rodada do Carioca, John Kennedy voltou a ser titular neste sábado. No entanto, teve atuação apagada. E, para piorar, acabou substituído ainda na reta final do primeiro tempo com dores no tornozelo esquerdo. Lelê entrou no seu lugar.

Boavista vence na bola parada

Na etapa final, a partida seguiu com pouca qualidade técnica. Mas o Boavista não demorou para conseguir o gol que definiu o placar. Logo aos 4 minutos, após cobrança de escanteio de Isael, Gabriel Caran subiu mais alto e mandou de cabeça para as redes.

O Fluminense tentou pressionar na sequência da etapa final, mas não teve qualidade e efetividade para buscar nem sequer o empate, parando na bem postada defesa do Boavista de Gilson Kleina.