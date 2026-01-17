SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras foi decisivo, venceu o Mirassol por 1 a 0 neste sábado (17) em duelo pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri, e segue 100% na competição.

Flaco López brilhou na primeira chance que teve e marcou o gol do jogo em sua especialidade: a bola pelo alto. O jogo também ficou marcado pela contusão de Vitor Roque, que sentiu dores no joelho direito e teve que sair no início do segundo tempo.

Com a vitória, o Palmeiras dorme na liderança da tabela, com nove pontos. O Bragantino joga amanhã, contra o Botafogo-SP, e pode retomar a ponta em caso de vitória.

Já o Mirassol engata a segunda derrota seguida e estaciona nos três pontos, em 8º lugar. O Leão Caipira, no entanto, pode despencar na tabela dependendo dos resultados.

Ambas as equipes voltam a campo pela 4ª rodada do Paulistão. O Palmeiras visita o Novorizontino na terça-feira, enquanto o Mirassol recebe o Bragantino um dia depois.

Problema para o Tigrinho

Titular pela primeira vez na temporada, Vitor Roque perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Depois de uma pressão inicial do Palmeiras, Maurício deixou o camisa 9 na cara do gol. Ele poderia ter dominado, mas bateu de primeira e facilitou a defesa de Walter.

A etapa final foi de preocupação com o Tigrinho, que teve que sair aos 12 minutos, com dores no joelho direito. O camisa 9 não teve nenhum choque forte, mas caiu sozinho no gramado. Ele tentou seguir na partida, mas demonstrava dificuldade para correr, e foi substituído por Riquelme Fillipi. Vitor Roque já havia perdido a estreia do Verdão no ano, contra a Portuguesa, devido a um problema no tornozelo, e agora volta a preocupar.

Gol e destaques

Walter em ação. O goleiro do Mirassol foi o primeiro a trabalhar. Logo aos seis minutos, Marlon Freitas não hesitou e mandou de fora da área depois de receber de Maurício. Walter espalmou curto e teve que ir para o choque com Maurício, que deu um carrinho tentando aproveitar. Pouco antes, Giay deu um susto no goleiro em finalização que desviou em Gómez.

Acordou pro jogo. Depois de um início de superioridade do Palmeiras, o Mirassol equilibrou a posse e teve sua primeira oportunidade perigosa. Giay vacilou e chutou a bola em cima de Alesson, que disparou pela esquerda e cruzou para André Luís. O atacante girou, mas bateu em cima de Carlos Miguel. Depois, o camisa 99 do Mirassol subiu sozinho após escanteio de Reinaldo, só que não tirou do goleiro palmeirense mais uma vez.

Aí não, Tigrinho! Na melhor chance do primeiro tempo, Maurício tabelou com Sosa na entrada da área e deixou Vitor Roque na cara do gol. O camisa 9 do Palmeiras podia ter dominado, mas bateu de primeira, finalizou sem muita força e viu Walter ficar com a bola. Pouco depois, Bruno Fuchs teve chance dentro da pequena área, só que ficou sem ângulo a mandou para fora. O zagueiro, no entanto, estava impedido no lance.

Assustou. Antes do intervalo, Shaylon teve liberdade, mandou de fora da área e viu a bola passar à direita do gol de Carlos Miguel.

Preocupação. Vitor Roque teve mais uma chance no início da etapa final. Na entrada da área, o Tigrinho abriu espaço e bateu de esquerda, mas pegou mal e mandou para fora. Pouco depois, o camisa 9 caiu sozinho no gramado, continuou no jogo, mas foi substituído aos 12 minutos, com dores no joelho direito.

Carlos Miguel só olhou! Depois de falta cobrada na área do Palmeiras, Luiz Otávio desviou, e a bola sobrou no pé de Neto Moura. Livre, o meia do Mirassol tirou tinta da trave.

1x0. Em um jogo truncado, Flaco López apareceu na primeira chance que teve. Sosa cobrou falta na cabeça do centroavante do Verdão, que se posicionou bem, ganhou de Reinaldo pelo alto e mandou no contrapé de Walter para abrir o placar aos 26. Depois do gol, o argentino ainda teve outra chance de fora da área, mas Walter ficou com a bola.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 0 Mirassol

Campeonato Paulista - 3ª rodada

Data: 17/01/2026 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Danilo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Gol: Flaco López (26'/2ºT)

Cartões amarelos: Caros Miguel e Sosa (PAL); João Victor, Reinaldo, Shaylon e Renato Marques (MIR)

Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez (Benedetti) e Arthur (Piquerez); Luís Pacheco (Emiliano Martínez), Marlon Freitas e Maurício; Bruno Rodrigues (Flaco López), Sosa e Vitor Roque (Riquelme Fillipi). Técnico: Abel Ferreira.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura (Renato Marques), Yuri Lara (Lucas Mugni), Eduardo (Aldo Filho) e Shaylon (Galeano); Alesson (Carlos Eduardo) e André Luiz. Técnico: Rafael Guanaes.