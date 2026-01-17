CAMPEONATO PAULISTA

Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo

1 - Palmeiras - 9 - 3 - 3 - 0 - 0 - 3 - 0 - 3

2 - Bragantino - 6 - 2 - 2 - 0 - 0 - 4 - 0 - 4

3 - Novorizontino - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 7 - 5 - 2

4 - Capivariano - 6 - 3 - 2 - 0 - 1 - 3 - 4 - (-1)

5 - Primavera - 4- 3 - 1 - 1 - 1 - 7 - 6 - 1

6 - Velo Clube - 4 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - (-1)

7 - São Bernardo - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 4 - 1 - 3

8 - Mirassol - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 4 - 4 - 0

9 - Corinthians - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 3 - 3 - 0

10 - Santos - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 2 - 0

11 - Portuguesa - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 2 - 2 - 0

12 - São Paulo - 3 - 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 3 - (-2)

13 - Botafogo-SP - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 - 1 - 1 - 0

14 - Noroeste - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 2 - (-1)

15 - Guarani - 1 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 3 - (-2)

16 - Ponte Preta - 0 - 3 - 0 - 0 - 3 - 0 - 6 - (-6)


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se