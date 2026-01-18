SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Volta Redonda não teve maiores dificuldades para fazer 3 a 0 nos garotos do Flamengo, neste sábado (17), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. No Raulino de Oliveira, o Voltaço se aproveitou de uma expulsão cedo e dominou a partida, já complicando a vida do Rubro-Negro na Taça Guanabara.

MV, Rafael Castro e Dener marcaram os gols do Volta Redonda na partida.

Com o resultado, o Flamengo chegou a três jogos sem vencer no Carioca. Foram duas derrotas e um empate. Com 1 ponto, o Rubro-Negro é apenas o 5º colocado do Grupo B.

O Volta Redonda, com duas vitórias em dois jogos, é o líder do Grupo A. Na próxima rodada, o Voltaço visita o Botafogo, na quarta-feira (21), no Nilton Santos.

Expectativa pelo time principal

Apesar da situação complicada no Campeonato Carioca, o Flamengo deve seguir com o time sub-20 nas próximas rodadas. No entanto, de acordo com o "Sportv", o técnico Bruno Pivetti deve ter o reforço de alguns jogadores do elenco principal, mas sem os titulares da equipe de Filipe Luís. Assim, o Rubro-Negro deve ter um time misto no clássico com o Vasco, na próxima quarta-feira (21), contra o Vasco, no Maracaná.

Expulsão complica jogo do Flamengo

O jogo começou equilibrado, mas o Flamengo se complicou logo aos 10 minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Carbone foi expulso. Jogando improvisado na lateral-esquerda, ele fez duas faltas duras em Ygor Catatau em um espaço de oito minutos e recebeu dois cartões amarelos.

Gols e lances importantes

Gol anulado. O Flamengo chegou a colocar a bola na rede aos 8 minutos, com Douglas Teles, mas o tento foi anulado por impedimento de Joshua no começo do lance.

Flamengo com um a menos. Improvisado na lateral-esquerda, o zagueiro Carbone deixou o Flamengo com um jogador a menos logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Depois de receber um cartão amarelo aos 2 minutos por falta dura, ele foi expulso por um carrinho por trás. Ambas as faltas foram sobre Catatau.

1 x 0. Com um jogador a mais, o Volta Redonda não demorou para aproveitar os espaços e abriu o placar aos 16 do primeiro tempo. Catatau recebeu em profundida pelo lado direito e tocou para MV só empurrar para as redes.

2 x 0. O Volta Redonda ampliou o placar logo no começo do segundo tempo. Aos 5 minutos, Wagninho cruzou pela direita e Rafael Castro apareceu bem na área e mandou de cabeça para o gol.

Quase vira goleada. O Volta Redonda seguiu superior ao Flamengo e quase transformou a vitória em goleada. Catatau teve dois gols anulados por impedimento durante o segundo tempo, um aos 10 e outro aos 29 minutos.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 3X0 FLAMENGO

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Competição: Campeonato Carioca

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Thiago Filemon Soares Pinto e Gustavo Mota Correia

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Carbone (FLA)

Cartões vermelhos: Carbone (FLA)

Gols: MV, do Volta Redonda, aos 16'/1ºT, Rafael Castro,do Volta Redonda, aos 5'/2ºT, Dener, do Volta Redonda, aos 36'/2ºT

Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva (Juninho), Rafael Castro, Lucas Adell e Jean Victor; Dener, Bruno Barra, Wagninho, PK (Blanco); MV (Kauã Souza) e Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles (Ryan Roberto), Iago, João Victor e Carbone; Kaio Nobrega (Gustavo), Pablo e Douglas Telles (Wanderson); Joshua (Lucas Vieira), Guilherme e Alan Santos (David Viana). Técnico: Bruno Pivetti.