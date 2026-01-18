SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, 59ª do ranking mundial, estreou neste sábado (17) no Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano, com uma derrota de virada por 2 sets a 1 diante da cazaque Yulia Putintseva (105ª).

Em uma partida que durou 2h55, Bia Haddad chegou a vencer a primeira parcial por 6 a 3, mas viu Putintseva subir o nível para fazer 7/5 e 6/3 no segundo e terceiro sets.

Foi o terceiro encontro entre as duas tenistas, e o primeiro revés da brasileira. Elas já haviam se enfrentado duas vezes em 2023, no WTA 500 de Abu Dhabi e em Wimbledon.

Foi a segunda derrota da brasileira na temporada, após já ter perdido também de virada na estreia do WTA 500 de Adelaide para a canadense Victoria Mboko (17ª).

A melhor campanha da tenista de São Paulo no torneio disputado em Melbourne foi a terceira rodada, alcançada em 2024 e 2025. A última vez que ela havia caído na primeira rodada foi em 2023.

A melhor brasileira do ranking voltou ao circuito neste mês após ter anunciado, em meados de setembro, o fim antecipado da temporada 2025, "para poder descansar por um maior período o corpo e a mente."

Na temporada passada, Bia Haddad acumulou 26 derrotas e conseguiu apenas 16 vitórias, encerrando o ano como 58ª do ranking, sua pior posição desde 2021, quando terminou na 82ª colocação.

A melhor campanha no ano passado foi no WTA 500 de Estrasburgo, na França, quando avançou até as semifinais, parando na cazaque Elena Rybakina.

No último compromisso de 2025, no WTA 500 de Seul, em que foi campeã em 2024, a brasileira caiu logo na segunda rodada. Sua última vitória havia sido em 17 de setembro, na estreia no torneio na capital sul-coreana.