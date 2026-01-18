SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Alcaraz deu um primeiro passo seguro no Australian Open, único torneio do grand slam que falta em sua prateleira de troféus. O atual número 1 do mundo estreou na edição de 2026 com uma vitória sem sustos diante do local Adam Walton, número 79 do mundo. A partida teve parciais de 6/3, 7/6(2) e 6/2.

O espanhol, atual campeão de Roland Garros e do US Open e dono de seis títulos de slam, tenta fechar o career slam, feito em que um tenista conquista os quatro torneios do Grand Slam, mesmo que em temporadas diferentes. Se alcançar o objetivo, Alcaraz, aos 22 anos e 272 dias de vida, será o mais jovem a fazê-lo na história do tênis. Carlos já conquistou os outros slams duas vezes cada: Roland Garros em 2024 e 2025, Wimbledon em 2023 e 2024 e o US Open em 2022 e 2025.

O duelo deste domingo foi a primeira apresentação de Alcaraz em um slam desde que se separou do técnico Juan Carlos Ferrero, que esteve a seu lado desde os primeiros dias na elite do circuito mundial. O treinador principal de Carlitos no momento é Samu López, que já fazia parte de sua equipe e o acompanhava nos torneios em que Ferrero não estava presente.

Ao bater Walton, Alcaraz manteve vivas duas séries invictas. Nunca perdeu de um australiano no circuito mundial (13 vitórias) e nunca foi eliminado na primeira rodada de um slam. Na segunda rodada, Carlitos vai enfrentar o alemão Yannick Hanfmann, que superou neste domingo o qualifier americano Zachary Svajda por 7/5, 4/6, 6/4 e 7/6(3).

Como aconteceu

Alcaraz foi superior desde o início da partida, mas Walton manteve o jogo equilibrado salvando break points no segundo e no sexto games. O australiano salvou outros dois no oitavo, mas o espanhol finalmente aproveitou uma chance de quebra ao disparar uma direita indefensável para abrir 5/3. Em seguida, o número 1 do mundo confirmou o saque sem problemas e fechou o set: 6/3.

Walton teve suas chances no segundo set. O tenista da casa quebrou o saque de Alcaraz e abriu 3/1 quando o espanhol errou duas direitas seguidas. No entanto, o número 1 devolveu a quebra imediatamente quando Walton errou uma direita simples. A decisão da parcial veio no tie-break, e os nervos do australiano ficaram evidentes. Walton abriu o game errando um voleio simples, cometeu mais duas duplas faltas, e Alcaraz aproveitou, disparando no placar e fazendo 7/6(2).

O terceiro set não foi muito diferente dos dois anteriores. Alcaraz era superior, impondo sua potência na maioria dos pontos, enquanto Walton tentava sustentar-se na partida do jeito que dava. O tenista da casa, porém, não resistiu. No sexto game, cometeu dois erros não forçados seguidos e perdeu o saque. Era a vantagem que o número 1 precisava para fechar o jogo sem mais drama.