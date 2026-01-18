SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação do São Paulo nos pênaltis diante do Red Bull Bragantino definiu os confrontos das quartas de final da Copinha, que começa a ser disputada neste domingo (18), com dois jogos.
Três times estão entre os oito melhores pela primeira vez: Ceará, Ibrachina-SP e Guanabara City-GO. Os cearenses eliminaram o XV de Jaú-SP, os paulistas surpreenderam e deixaram o Inter pelo caminho, enquanto os goianos, que disputam a Copinha pela primeira vez, superaram o Atlético-PI.
São Paulo (5 títulos), Palmeiras (2) e Cruzeiro são os campeões ainda vivos na competição. Botafogo e Grêmio, que já foram vice-campeões, buscam o título inédito.
Grêmio e Ceará inauguram as quartas de final, hoje, às 11h (de Brasília). Guanabara City e Cruzeiro entram em campo mais tarde, às 18h30.
São Paulo x Botafogo e Palmeiras x Ibrachina são os duelos de segunda-feira (19). O duelo paulista é às 18h30, enquanto tricolores e alvinegros se enfrentam às 21h.
Veja os confrontos das quartas de final:
Domingo (18/1)
Grêmio x Ceará - 11h, no Estádio Zezinho Magalhães (Jaú) - Transmissão: Record e XSports
Guanabara City x Cruzeiro - 18h30, no Estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira (São Carlos) - Transmissão: CazéTV
Segunda (19/1)
Palmeiras x Ibrachina - 18h30, na Arena Barueri (Barueri) - Transmissão: CazéTV
São Paulo x Botafogo - 21h, no Estádio Walter Ribeiro (Sorocaba) - Transmissão: XSports