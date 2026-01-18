SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Harry Massis Júnior conversou com o elenco e se reuniu com diretores em seu primeiro dia como presidente do São Paulo.

Como o UOL publicou, o primeiro ato de Massis no comando do clube foi se reunir com o elenco, no CT da Barra Funda. O mandatário discursou na sala de coletivas para jogadores e comissão técnica.

A palavra foi em tom muito similar ao do discurso pós-afastamento de Julio Casares, no Salão Nobre do Morumbis. Massis afirmou que o atual momento político é 'desagradável', mas destacou ter como objetivo fazer uma gestão 'simples' e com enfoque em melhorar o ambiente do clube -dentro e fora de campo.

O encontro aconteceu por volta das 9h (de Brasília), antes do último treino da equipe para o Majestoso deste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 3ª rodada do Paulistão.

Conversa com Rui Costa

Também durante a manhã, Massis teve uma primeira conversa com Rui Costa, executivo de futebol da equipe.

A ideia era se inteirar acerca das atuais movimentações do clube no mercado, bem como das negociações atualmente em andamento.

O São Paulo pende pelo 'ok' final para acertar a venda de Rodriguinho ao Red Bull Bragantino e ainda aguarda uma sinalização do Flamengo para retomar as negociações por Allan, com quem já tem bases contratuais acertadas por um empréstimo.

Reuniões com diretores

Na parte da tarde, Massis foi ao Morumbis para se inteirar de assuntos além do futebol.

À reportagem, fontes revelaram algumas reuniões com praticamente todos os departamentos do clube, indo desde as direções de marketing e comunicação às de compliance e infraestrutura.

Os encontros, interlocutores avaliaram, serviram para 'reconhecimento de território' para Massis, que admitiu estar "muito afastado" dos bastidores do clube logo após seu discurso de posse, na noite de sexta.

Vou tomar conhecimento a partir de amanhã. Como eu falei, estava muito afastado. A partir de amanhã, vou tomar pé e, em breve, vamos fazer uma coletiva Harry Massis Júnior, após confirmação do afastamento de Julio Casares