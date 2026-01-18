SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Flamengo tem pouco a aproveitar pelo que foi apresentado pelo time sub-20 até o momento. E, agora, já pode ter mudanças na equipe para as próximas rodadas da Taça Guanabara.

Com a derrota para o Volta Redonda, no último sábado (17), o time sub-20 do Flamengo completou três jogos sem vencer neste começo de Campeonato Carioca. Foram duas derrotas e um empate.

Apesar de ter promessas do Ninho do Urubu no time e de nas duas primeiras rodadas ter contado com Wallace Yan, que tinha rodagem no time principal, o futebol apresentado e os resultados já complicaram a vida do Flamengo no Carioca.

Pela disputa da Copa Intercontinental, em dezembro, o elenco principal do Flamengo só se reapresentou no último dia 12. Assim, o Rubro-Negro optou por ter um grupo inteiramente sub-20, com a exceção de Wallace Yan, neste começo de Carioca. O clube, inclusive, abriu mão de disputar a Copinha para poder ter os garotos no Estadual.

Mas, sob o comando de Bruno Pivetti, também do sub-20, o Flamengo ainda não conseguiu vencer e já preocupa no Carioca, apesar da competição estar longe de ser uma prioridade para o clube em 2026.

De acordo com o "Sportv", o Flamengo já deve ter um time misto nas próximas rodadas da Taça Guanabara. O Rubro-Negro encara, na sequência, os clássicos com Vasco e Fluminense. Para isso, ainda sob o comando de Pivetti, o Flamengo deve contar com o reforço de alguns reservas do elenco principal. O técnico, no entanto, desconversou sobre o planejamento do clube.

O que foi passado é que o planejamento seria jogo a jogo. Não tenho outras informações, isso está a cargo da diretoria. Estamos aqui para servir o clube da melhor maneira. E o que eles orientarem nós vamos seguir para ajudar da melhor forma nessa fase de preparação da equipe profissional tendo em vista os desafios da temporada. Aguardamos novas orientações Pivetti

O treinador, é claro, também exaltou a equipe de garotos que atuou pelo Flamengo nestes três primeiros jogos do clube em 2026.

"É uma equipe que dentro da sua faixa etária foi vencedora. Não à toa ganhou a Libertadores e foi campeã mundial em cima do Barcelona. São jogadores com valor, mas que por diversos condicionamentos os resultados não vieram nesses três jogos. Mas tenho certeza que todos têm um futuro pela frente. São jogadores de muito potencial", completou o técnico.

Com um ponto conquistado, o Flamengo é apenas o 5 colocado do Grupo B do Carioca. Em caso de empate ou vitória do Maricá sobre a Portuguesa, neste domingo, o Rubro-Negro vai terminar a rodada na lanterna da chave.