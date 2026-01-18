SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A nova leva de jogadores formados na base do Palmeiras possui alguns nomes que já estão na boca da torcida, como Larson, Luís Pacheco, Erick Belé e Riquelme Fillipi. Mas uma cria da Academia menos badalada parece ter conquistado o técnico Abel Ferreira e pode aparecer mais vezes numa posição com mais espaço: o lateral-esquerdo Arthur.

Arthur estreou entre os profissionais do Palmeiras na vitória contra o Mirassol. O lateral de 20 anos foi titular e jogou por 77 minutos.

Entre as atuais crias da Academia, ele era o único que ainda não havia recebido minutos no time principal. Arthur, inclusive, disputou dois jogos do Palmeiras na Copinha deste ano. Os colegas mais "badalados" já estavam integrados aos profissionais.

Arthur recebeu muitos elogios de Abel Ferreira após a partida. O lateral foi consistente e não cometeu nenhum erro grave.

Ele [Arthur] não cruza, ele passa. Cabe a mim, como treinador, ver um Arthur, que não cruza, mas passa. Não fez sete ou oito cruzamentos, fez passes para a área. Isso ajuda para que a competitividade no elenco seja boa, não só dos mais velhos, mas também dos mais novos.

Abel Ferreira

"Vaga aberta" para Arthur

Diferentemente dos outros jovens, Arthur tem menos concorrência em sua posição. Enquanto Pacheco, Larson e Belé precisam competir com nomes como Andreas Pereira, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Raphael Veiga no meio-campo, Riquelme Fillipi disputa posição na beirada do ataque com Sosa, Maurício e Paulinho, que ainda se recupera de lesão.

Caso mantenha as boas atuações, Arthur pode furar a fila e assumir a vaga de reserva imediato de Piquerez. Além do uruguaio, titular absoluto, o Verdão também com Jefté para a lateral-esquerda, mas o jogador de 22 anos ainda não encantou desde que veio do Rangers no ano passado.

Com isso, Arthur pode ter mais protagonismo que os outros jovens. Com as constantes convocações de Piquerez, Arthur pode ter mais minutos e deixar Jefté como terceira opção na posição.

O lateral-esquerdo terá o Paulistão para provar seu valor. Abel tem rodado o elenco e dado chances e jogadores que costumam ser reservas. Até agora, cada lateral-esquerdo foi titular em uma partida: Jefté iniciou contra a Portugesa, e Piquerez contra o Santos.