SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo deste ano, Marrocos pode conquistar, neste domingo (18), seu segundo título em um intervalo de um mês.

Marrocos joga a final da Copa Africana de Nações contra Senegal. Donos da casa, os marroquinos enfrentam os senegaleses às 16h (de Brasília).

Há um mês, no dia 18 de dezembro, os marroquinos conquistaram a Copa Árabe da Fifa, também realizada no país africano. Na ocasião, a seleção da casa venceu a Jordânia na grande decisão.

Mas há uma diferença em relação à forma como Marrocos disputou as competições. Na Copa Africana, a seleção conta com seus principais jogadores (Hakimi, Brahim Díaz e Bono). A Copa Árabe foi completamente diferente, com a equipe tendo apenas jogadores que atuam em times dos países do Oriente Médio e região.

A campanha até a final de hoje é consistente, mas não brilhante. Marrocos venceu Comores e Zâmbia e empatou com Mali para terminar a fase de grupos em primeiro. Depois, eliminou Tanzânia, Camarões e Nigéria -esta nos pênaltis- para chegar à final. Ainda que invicta, a seleção não teve atuações coletivas convincentes e contou muito com o brilho de Brahim Díaz, do Real Madrid, que tem cinco gols no torneio.

A final de hoje não deve ser o último jogo da seleção até a estreia contra o Brasil na Copa. Em março, Marrocos deve realizar dois amistosos durante a Data Fifa e pode marcar outros confrontos em junho, às vésperas do Mundial.

Chance rara para Ancelotti observar um rival

A Copa Africana de Nações com as seleções principais sempre é disputada meses antes da Copa do Mundo. Entretanto, em 2022 e 2018, a seleção brasileira não teve como observar um rival direto.

Em 2022, o sorteio da Copa ainda não havia sido realizado quando a CAN foi disputada. Naquele ano, o Brasil viria a cair no mesmo grupo que Camarões e poderia ter observado o futuro rival se houvesse uma definição antes.

Em 2018, a seleção brasileira caiu em um grupo sem nenhum africano. Suíça, Sérvia e Costa Rica compuseram a mesma chave da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Em 2026, Brasil e Marrocos se enfrentam no confronto que abre a disputa do Grupo C da Copa do Mundo. As seleções duelam no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.