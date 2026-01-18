SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estrela e com status de "rei" no futebol da Malásia, o brasileiro Bergson chegou ao país como uma compra do príncipe Tunku Ismail Idris para jogar no Johor.

Bergson estava no Fortaleza, chegou ao Johor em 2021 por empréstimo, mas foi comprado meses depois. No ato da assinatura da compra, o príncipe do país, que é dono do clube, usou o relógio que usava no pulso para dar um "enquadro" no brasileiro.

O príncipe tem coleção de carros e relógios. Ele teve que pagar um valor para o Fortaleza quando foi me comprar. Eram uns 600 mil dólares (R$ 3,2 milhões). E ele estava com um relógio no pulso que valia o dobro disso. Ele me olhou e disse: 'está vendo esse relógio aqui? Dá para trazer tu e mais um com o valor dele'. Na época, eu achei engraçado e tudo. Não tinha noção da brincadeira que ele estava fazendo, levei na esportiva. Bergson

O brasileiro provou valer todo o investimento. Hoje, ele tem 178 gols marcados pelo clube e é o maior artilheiro da história do Campeonato Malaio [118 tentos]. As marcas tornam Bergson um "rei" dentro do futebol local.

A relação com o príncipe Tunku é boa, segundo ele. A alteza gosta muito de esportes e mantém boa relação com os jogadores ainda que haja o distanciamento natural por ele ser parte da realeza.

"A relação com ele é muito boa. Ele me acolheu desde o momento que eu cheguei aqui. É uma situação diferente... Ele não é como um de nós, tem a sua alteza dentro do país, tem a regalia. Mas como ele é dono do clube, acompanha diariamente, está sempre perto, mantém o contato", disse Bergson.

Estrela da liga

Bergson atingiu o auge da carreira na Malásia. Revelado pelo Grêmio, ele chegou a jogar por Fortaleza, Ceará, Athletico, Portuguesa, Náutico, Paysandu, Vila Nova e Juventude no Brasil, mas não engrenou como conseguiu no futebol asiático.

São cinco anos atuando pelo Johor que o tornaram um ídolo do clube. Nem o próprio jogador esperava tanto sucesso quando chegou ao país, em 2021.

"Eu não esperava. Achava que seria uma coisa mais, tipo: 'vou para lá, vou conhecer uma cultura nova'. Lógico, financeiramente também foi muito interessante na época que a gente tomou essa decisão. Mas as coisas foram acontecendo e, se voltasse no tempo, tomaria a mesma decisão, porque foi muito certeira na minha carreira profissionalmente", continuou Bergson

O maior feito veio em 2022. Com 46 gols naquele ano, Bergson foi o maior artilheiro do mundo levando em conta apenas os jogos disputados em clubes.

"Foi surpreendente, um ano que foi histórico para mim e para o clube. Chega um momento que tu tem tantos gols, que já para de contar. Você fica só concentrado em fazer mais um, mais dois, mais três. Quando chegou no fim da temporada e eu vi os números foi uma loucura, nem esperava, mas foi muito gratificante", explicou.

Ainda que haja procuras de times brasileiros, o atacante evita planejar os próximos passos. Aos 34 anos, ele renovou o contrato recentemente com o Johor e busca viver um dia após o outro.

"Houve procuras. Estava acabando meu contrato em dezembro e eu sei que alguns clubes de Série A buscaram informação [...] Eu tenho em mente viver cada mês. Depois de um momento da carreira, tu vai chegando numa fase que tu só quer viver, desfrutar e estar num lugar que gosta e que as pessoas gostam de ti também", completou Bergson.