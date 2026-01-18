SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização do Australian Open definiu a data e horário da estreia de João Fonseca. Será o primeiro jogo do brasileiro na temporada 2026.

Fonseca enfrentará o norte-americano Eliot Spizzirri na noite de segunda-feira (horário de Brasília), na 1573 Arena, que tem capacidade para 3 mil espectadores.

O jogo tem início previsto para as 22h40 (de Brasília). O confronto do brasileiro acontecerá na sequência do duelo entre Cristian Garin (CHI) e Luciano Darderi (ITA).

Caso avance, João enfrentará o vencedor do duelo entre o italiano Luca Nardi (108º) e o chinês Yibing Wu, que veio do classificatório.

O carioca de 19 anos fará sua estreia na temporada após perder dois torneios por um problema nas costas. Em entrevista recente, o número 30 do mundo disse estar "se sentindo bem" e "feliz por estar de volta".