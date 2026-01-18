SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao entrar em quadra neste domingo para fazer sua 22ª participação no Australian Open, Venus Williams, aos 45 anos, tornou-se a mulher mais velha a disputar a chave principal de simples do torneio na Era Aberta (a partir de 1968). A veterana esteve perto até de anotar uma vitória memorável, mas deixou escapar uma partida que parecia em suas mãos. Depois de abrir 4/0 no terceiro set, a americana permitiu a virada da sérvia Olga Danilovic (#68 do mundo), que saiu com o triunfo por 6/7(5), 6/3 e 6/4.

O recorde anterior pertencia à japonesa Kimiko Date, que tinha 44 anos quando foi derrotada na primeira rodada em Melbourne em 2015.

Teria sido a primeira vitória de Venus desde julho do ano passado, quando bateu a compatriota Peyton Stearns (então #35) na primeira rodada do WTA de Washington, e seu primeiro triunfo em um torneio do Grand Slam desde 2021, quando foi eliminada na segunda rodada em Wimbledon.

A ex-número 1 do mundo, que nunca estabeleceu uma data para se aposentar, é a tenista em atividade com mais vitórias na carreira em torneios do Grand Slam. Ela soma 271 triunfos. Na Era Aberta do tênis (a partir de 1968), a veterana é a quinta mulher na lista das mais vitoriosas.

Na segunda rodada, Danilovic vai enfrentar a vencedora do jogo entre a número 3 do mundo, Coco Gauff, e a uzbeque Kamilla Rakhimova.