SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As vaias para Vinicius Jr, neste sábado (17), na vitória do Real Madrid sobre o Levante, chamaram a atenção da imprensa espanhola, que colocou em xeque a permanência do atacante no time merengue.

Vini atravessa uma "situação limite" no Real, apontou o jornal Mundo Deportivo. O brasileiro tem contrato com os merengues até o meio de 2027 e ainda não acertou uma renovação.

"A situação de Vinicius Jr. no Real Madrid atravessa um momento delicado. Mais do que as vaias escutadas no Santiago Bernabéu, o foco está em seu futuro. O brasileiro tem pendente uma renovação e, até hoje, não há um acordo que garanta sua continuidade a longo prazo. [...] A pressão do entorno e da torcida poderia acelerar a decisão: apostar na renovação de Vinicius como peça estratégica ou abrir a porta para uma possível venda", diz trecho do Mundo Deportivo

O As também apontou um "momento crítico" para o futuro de Vini no time merengue. O veículo lembrou que o descontentamento da torcida com o brasileiro acontece desde o ano passado, e não apresenta sinais de melhora.

"A disputa entre os torcedores do Real Madrid e Vinicius não está diminuindo; pelo contrário. [...] Vinicius será assombrado por muito tempo pela explosão que fez contra Xabi Alonso após ter sido substituído no clássico [contra o Barcelona] em outubro. Desde então, está na mira de todos. O clube está preocupado com essas vaias há algum tempo, também porque elas podem interferir nas negociações para a renovação de seu contrato", comenta trecho do jornal As

Já o Marca apontou as vaias para o brasileiro como "um episódio que entra para a história" do clube. O tabloide comparou a "bronca" de ontem às cobranças sofridas por jogadores históricos como Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Zidane, Bale, Sergio Ramos e Benzema.

"O Bernabéu não teve piedade com Vinicius. Nem um momento de trégua foi concedido ao brasileiro. [...] Ele não é a primeira grande estrela do Real a passar uma tarde de tormento no estádio, mas a ferocidade com que os torcedores do Real Madrid reagiram ao seu jogador é inédita, tanto pela intensidade quanto pela duração. Um episódio que ficará marcado na história do Real Madrid", relatou trecho do jornal Marca

Vinicius reencontra os torcedores madridistas na terça-feira, pela Liga dos Campeões. O Real Madrid recebe o Mônaco às 17h (de Brasília), pela sétima e penúltima rodada da fase de Liga. O time merengue é o sétimo colocado, com 12 pontos.