SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após demitir Dino Topmoller, o Eintracht Frankfurt tem interesse em Xabi Alonso para o cargo de treinador, segundo o jornal alemão Bild. De acordo com o portal, o diretor esportivo, Markus Krösche, planeja fazer uma reunião com o técnico recém-demitido pelo Real Madrid.

Além do espanhol, o clube avalia positivamente outros nomes disponíveis no mercado e que já são familizarizados com o futebol alemão, como Edin Terzic, Roger Schmidt e Marco Rose.

O clube anunciou neste domingo (18) a demissão de Dino Topmoller. O Frankfurt está em 7° no campenato alemão, mas não vence desde o dia 13 de dezembro de 2025 e tem a pior defesa do torneio, com 39 gols sofridos em 18 partidas. Além disso, o clube está em 30° na Champions League, somando apenas 4 pontos em 6 jogos.

Xabi já foi campeão alemão e da Copa da Alemanha como treinador do Bayer Leverkusen, na temporada 2024-2025. Ele saiu do comando dos leões ao final da temporada 2024-2025 para assumir o Real Madrid.

Tags:

Jornal