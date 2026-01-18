SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adversário de João Fonseca na primeira rodada do Australian Open, o norte-americano Eliot Spizzirri jogou tênis universitário no Texas e subiu 640 colocações no ranking da ATP em um intervalo de 2 anos.

Spizzirri tem 24 anos e atualmente é o número 89 do ranking da ATP. Sua melhor colocação na carreira foi em 10 de novembro do ano passado, quando foi 87º. Fonseca, neste momento, fecha o top-30 e já foi 24 do mundo.

O norte-americano vive uma ascensão e subiu 640 colocações em um intervalo de dois anos. Ele encerrou 2023 em 729º lugar e, em dezembro de 2025, era o número 89. O crescimento é semelhante ao do brasileiro, que fechou 2023 em 727º e era 24º no fim do ano passado.

Ele disputará o Australian Open pela primeira vez na carreira e busca seu primeiro título entre os principais torneios da ATP. Fonseca, por outro lado, vai para a sua segunda participação no Grand Slam australiano e, no ano passado, passou pelo classificatório e caiu na segunda rodada. Além disso, em 2025, João ganhou o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.

Spizzirri, assim como Fonseca, é fã de Roger Federer, e já bateu o brasileiro. Em 2024, o norte-americano eliminou o carioca na terceira rodada do classificatório para o US Open. Este foi, até o momento, o único encontro entre eles.

Eliot tem um irmão gêmeo, Nicholas, que joga squash. Em 2024, Nico integrou o time dos Estados Unidos no Campeonato Mundial por equipes, realizado em Hong Kong. No ano passado, foi finalista do Campeonato Nacional masculino.

O norte-americano passou dois anos no tênis universitário e começou a se interessar pela modalidade aos cinco anos. Ele foi considerado jogador do ano pela Associação de Tênis Universitário (ITA) em 2023 e 2024.

A partida, que marcará a estreia de João Fonseca em 2026, está prevista para hoje, às 22h40 (de Brasília). O brasileiro perdeu os dois primeiros torneios do ano (Brisbane e Adelaide) por conta de um problema nas costas.