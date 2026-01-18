SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wolverhampton e Newcastle ficaram no 0 a 0 neste domingo (18), no Molineux Stadium, pela 22ª rodada da Premier League. O empate complica ainda mais a vida dos Wolves, que são os lanternas da Premier League. Já o Newcastle segue na disputa pela vaga da Europa League, mantendo-se próximo de Chelsea, Brentford e do Manchester United na tabela.

Luz no fim do túnel cada vez mais distante. O Wolverhampton tem uma vitória nos últimos 5 jogos, chegando a somente 8 pontos. Sua distância para o Burnley, vice-lanterna, é de 6 pontos.

De olho na vaga da Europa League. O Newcastle venceu as últimas 3 partidas da Premier League. Com o empate, o time vai a 33 pontos, 2 a menos que o Manchester United, que atualmente ocupa o 5° lugar e vai conquistando a vaga para a Europa League.

Atuação tímida de Jhon Arias. Na mira do Palmeiras e do Fluminense, o colombiano entrou somente na metade do segundo tempo e teve pouco destaque em um período marcado pela pressão ofensiva do Newcastle.

Como foi o jogo

O jogo começou truncado e com muitas faltas. Só nos primeiros 15 minutos de jogo, foram marcadas 7 faltas.

A primeira ameaça veio do Newcastle, aos 15 minutos do primeiro tempo, em cabeçada de Woltemade que passou por cima do gol.

O Wolves só atacou efetivamente aos 28 do primeiro tempo, em uma puxeta fraca de Mateus Mané após um escanteio, que parou tranquilamente nas mãos de Nick Pope.

Com o jogo truncado, os alvinegros só voltaram a demonstrar perigo aos 42 do primeiro tempo, em confusão na pequena área depois de um escanteio, com a bola para nas mãos de José Sá.

Os Wolves devolveram no minuto seguinte, aos 43 do primeiro tempo, em chute fraco de Mosquera após a bola sobrar de um escanteio.

O final de primeiro tempo foi agitado. Aos 44, Bruno Guimarães deixou Harvey Barnes perto do gol com um passe em profundidade, mas foi travado por Santiago Bueno.

O período acabou com um lance de perigo do Wolves. Um chute forte de Hugo Bueno, que foi para fora após a bola subir demais.

Susto no começo do 2° tempo. Com 2 minutos do segundo tempo, após um carrinho de Kieran Trippier, a chuteira de Mateus Mané resvalou na testa do lateral, abrindo um sangramento na sua testa. Apesar do choque, ele voltou ao jogo e uma falta foi marcada para o Newcastle.

Jhon Arias só entrou na metade do segundo tempo. O colombiano substituiu o brasileiro João Gomes aos 20 minutos, em um momento de pouca ameça dos dois lados

Aos 23, Lewis Hall fez um cruzamento que estava prestes a encontrar testa de Anthony Elanga, mas foi desviado por Hugo Bueno, que levou a pior no choque de cabeça.

Perigo na bola parada. Aos 33, Kieran Trippier cobrou uma falta um pouco antes da pequena área, que parou na rede do lado de fora, mas assustou os Wolves.

Salva José Sá. Aos 39 minutos, na segunda bola de um escanteio, Bruno Guimarães acertou um voleio no gol do Wolverhampton, espalmada pelo goleiro. No rebote, o brasileiro Joelinton cabeceou, mas parou em uma ponte de José Sá.

Próximos jogos

O Wolverhampton enfrenta o Manchester City no próximo sábado (24) pela FA Cup, no Etihad Stadium, em Manchester, às 12h (Brasília). Já o Newcastle volta a campo na quarta-feira (21), contra o PSV, pela Champions League, no St. James Park, em Newcastle, às 17h (Brasília).