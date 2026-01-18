SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Ceará neste domingo (18), por 3 a 0, e é a primeira equipe a garantir uma vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogo realizado no estádio Zezinho Magalhães, conhecido como Jaúzão, teve uma boa atuação do Grêmio com os gols marcados por João Pedro Borne, que anotou dois, e Felipe Magalhães.

Agora, a equipe de Porto Alegre (RS) espera o confronto entre Cruzeiro e Guanabara City, às 18h30, deste domingo (18), para definir o seu próximo adversário na Copinha.