SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Casemiro foi protagonista na vitória do Manchester United por 2 a 0 sobre o Manchester City, neste sábado (18), pela Premier League. Mesmo sem balançar as redes, o desempenho do volante brasileiro rendeu forte reconhecimento da imprensa inglesa após o clássico.

O brasileiro recebeu nota 9 do Manchester Evening News. O jornal local que acompanha o United diariamente definiu a atuação do meia como "magnífica", sobretudo pelo trabalho no meio-campo defensivo.

Logo aos 15 minutos, Casemiro apareceu em um dos lances decisivos do clássico. Desarmou Haaland dentro da pequena área e evitou uma finalização clara. No segundo tempo, avançou ao ataque e quase marcou, mas parou em defesa de Donnarumma.

Poderia ter marcado, mas compensou com um desarme excelente em Haaland após erro de Kobbie Mainoo. Uma atuação magnífica no meio-campo defensivo Manchester Evening News

A vitória encerrou uma sequência de três partidas sem triunfo na liga. O United chegou aos 35 pontos e encostou no grupo dos quatro primeiros colocados, ficando a um ponto do Liverpool, atual quarto colocado.

Futuro de Casemiro

Em meio às boas atuações, Casemiro vive um momento importante fora de campo. Com contrato válido até junho de 2026, o volante entra no período final de vínculo com o Manchester United.

Apesar de especulações envolvendo clubes brasileiros, como o Palmeiras, o jogador pretende permanecer no futebol europeu. A avaliação é de que o brasileiro vê a continuidade no continente como prioridade para a sequência da carreira, conforme informações do UOL.