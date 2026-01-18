(UOL/FOLHAPRESS) - O atacante brasileiro Endrick segue bem no seu começo de trajetória no Lyon, brilhou e deu uma assistência para o brasileiro Abner Vinícius neste domingo (18) na vitória por 2 a 1 em cima do Brest. O jogo foi realizado em Lyon e valia pela 18ª rodada da Ligue 1. Com o resultado, o time subiu para a quarta colocação, com 33 pontos.
Esse foi o primeiro jogo de Endrick no Campeonato Francês, já que sua estreia foi pela Copa da França. Durante a partida, o jogador se destacou por arrancadas, passes que abriam espaço na defesa adversária e por buscar jogo.
No segundo tempo, a torcida chegou a gritar seu nome enquanto ele estava caído após dividida e quando foi substituído, foi aplaudido pela torcida do time francês.
O JOGO
Logo no primeiro minuto, o brasileiro recebeu na área e caiu após tentar drible. Ele pediu pênalti, mas a arbitragem não marcou. Aos cinco, ele bateu na entrada da área e a bola foi pra fora.
Aos 18, Del Castillo foi expulso após dar um pisão em jogador do Lyon e deixou o Brest com 10 jogadores. No minuto 30, Endrick arrancou pelo lado direito, entrou na área e foi ao chão após toque do marcador, porém, o juíz não entendeu como falta.
Aos 38, em mais uma boa jogada, Endrick acelerou e ficou cara a cara com goleiro e tentou tocar por cima, mas Coudert defendeu. Dois minutos depois, Sulc desceu pela esquerda, driblou o goleiro e quase na linha de fundo, chutou e abriu o placar para o Lyon.
Com 43, o atacante brasileiro bateu da entrada da meia-lua, a bola foi forte e rasteira, mas o goleiro defendeu. Nos acréscimos, Endrick dominou na meia-lua e tocou para Abner Vinícius chutar colocado e fazer um golaço para ampliar a vantagem.
Aos 14 do segundo tempo, Sulc chegou a marcar de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento. Durante a metade final da segunda etapa, o jogo ficou mais morno, mas aos 40, Endrick tentou uma nova arrancada, sendo desarmado na entrada da área.
Com 41, o Brest diminuiu com Ebimbe aproveitando sobra. Endrick foi substituído aos 43, sob muitos aplausos da torcida. Aos 49, o Brest teve a chance do empate, mas perdeu em cabeçada pra fora.