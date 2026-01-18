(UOL/FOLHAPRESS) - O Santos sofreu um gol no último minuto de jogo e ficou no empate com o Guarani por 1 a 1, neste domingo, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Barreal abriu o placar para o Santos, mas Kewen empatou já aos 51 minutos de jogo. Durante a partida, Brazão chegou a pegar um pênalti e fazer outras grandes defesas.

Com o empate, o Santos vai para 8ºlugar, com 4 pontos. Já o Guarani fica em 14º, com 2 pontos.

Ambas equipes voltam a campo na quinta-feira, pela 4ª rodada do Paulistão. O Santos terá o clássico diante do Corinthians, enquanto o Guarani visita o Velo Clube.

COMO FOI O JOGO

O Guarani começou melhor e teve as primeiras chances. Antes dos 20 segundos de jogo, Maranhão recebeu em profundidade, invadiu a área e bateu por cima, mas estava impedido. Aos dez minutos, Emerson cruzou da esquerda, a defesa do Santos não conseguiu afastar, e Mirandinha finalizou tirando tinta da trave de Brazão.

O Santos respondeu com Vini Lira, mas Brazão teve que trabalhar. O lateral-esquerdo do Peixe chegou ao ataque, recebeu de Rollheiser e, já dentro da área, mandou por cima. O jogo deu uma esfriada após a pausa para hidratação, mas o Guarani chegou de novo. Após a zaga santista afastar, Maranhão girou sob Arão e arriscou de fora da área. Brazão defendeu em dois tempos.

As melhores chances vieram na reta final, e Caíque França fez grandes defesas. Aos 40, Barreal recebeu na área, cortou um marcador, e viu o goleiro do Guarani diminuir espaço para pegar cara a cara. Na sequência, Thaciano foi bloqueado pela defesa. Cinco minutos depois, França frustrou Barreal cara a cara mais uma vez e voou em chute de Gabriel Menino de fora da área.

O Guarani voltou quente do intervalo, mas Brazão brilhou, fez um milagre e pegou um pênalti. Logo no primeiro minuto da etapa final, Wilian Farias achou Maranhão dentro da área. Cara a cara, Brazão saiu abafando e evitou o gol com o pé esquerdo. Pouco depois, Zé Ivaldo levantou o braço demais dentro da área após cruzamento de Mirandinha, e o árbitro assinalou penalidade. Maranhão cobrou no canto direito de Brazão, que pegou a primeira e evitou que a bola entrasse. A blitz do Bugre continuou, e o goleiro do Peixe fez mais uma grande defesa em chute de Guilherme Parede.

Thaciano teve gol anulado, mas Barreal abriu o placar em seguida. Em jogada ensaiada, Barreal recebeu na linha de fundo e cruzou para Thaciano completar para as redes, mas o Lautaro Díaz, que estava impedido, atrapalhou o goleiro Caíque França no lance. Só que aos 13 minutos, Vini Lira recebeu bola longa de Arão pela esquerda e cruzou de primeira para o meio. A defesa não conseguiu afastar, e Barreal abriu o placar.

O Guarani sentiu o gol, mas Thaciano e Lautaro Díaz desperdiçaram. Logo depois de abrir o placar, o Santos teve duas chances em seguida. Rollheiser roubou a bola, invadiu a área e teve a finalização desviada. A bola ficou na cara do gol para Thaciano, que furou. Lautaro Díaz apareceu para ampliar mas, com o gol vazio, isolou.

Brazão voltou a trabalhar antes do final da partida. Já aos 40, Dentinho pedalou para cima de Escobar e, com curto espaço, arriscou uma finalização cruzada. O goleiro do Peixe se esticou todo e mandou para escanteio.

GUARANI

Caíque França; Raphael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias (Kauã Jesus), Nathan Melo (Kewen) e Isaque (Diego Torres); Mirandinha (Dentinho), Guilherme Parede (Guilherme Cachoeira) e Maranhão. T.: Matheus Costa.

SANTOS

Gabriel Brazão; Mayke, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinicius Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Menino (João Schmidt), Zé Rafael (Lautaro Díaz) e Rollheiser (Miguelito); Barreal e Thaciano (Robinho Jr). T.: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Árbitro: Matheus CandançanAssistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu de Souza

VAR: Ilbert Estevam da SilvaGols: Kewen (51'/2ºT) (GUA);Barreal (13'/2ºT) (SAN)

Cartões amarelos: Kauã Jesus, Isaque e Maranhão (GUA); Barreal eThaciano (SAN)