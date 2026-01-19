SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi a primeira vez que Vinicius Jr foi vaiado no Santiago Bernabéu, mas parece que a pressão vai demorar para passar. Isso porque tanto o camisa 7 quanto o time merengue vêm acumulando frustrações na temporada.

O QUE ACONTECEU

As vaias contra o brasileiro acontecem desde o fim do ano passado e o volume só aumenta. Se, em um primeiro momento, as manifestações eram contidas, no jogo do último sábado, contra o Levante, aconteceram desde o anúncio do jogador durante o anúncio da escalação até o fim da partida.

Vini, inclusive, foi consolado por Mbappé no túnel que dá acesso ao campo antes de a bola rolar pelo Campeonato Espanhol. No vídeo, o brasileiro aparece sentado na escada, levando as mãos ao rosto.

A imprensa local vê uma "situação limite" para o atacante, apontado como um dos responsáveis pela saída de Xabi Alonso, assim como Jude Bellingham e Fede Valderde. O técnico espanhol deixou a equipe há uma semana, em comum acordo.

Em campo, o camisa 7 tem apenas uma bola na rede nos últimos 10 jogos. Ele, inclusive, só encerrou o jejum na derrota contra o Barcelona pela final da Supercopa da Espanha, no dia 11 de janeiro.

Após passar as últimas quatro temporadas superando a casa dos 20 gols, Vini tem apenas seis na atual. A última vez que ele sequer passou a casa dos dez tentos foi em 2020/21, com 6 gols e 4 assistências em 49 partidas.

Para complicar o cenário, Vinicius acumulou atritos com o técnico Xabi Alonso e agora vive uma crise com a torcida merengue. O atacante chegou a xingar o então treinador merengue e agora vê uma torcida, que antes "pedia" para o brasileiro ganhar a Bola de Ouro ?prêmio dado ao melhor jogador do mundo em uma temporada? passar a vaiá-lo.

O treinador Álvaro Aberloa, por outro lado, se tornou um aliado de Vini para tentar reverter a crise. No fim de semana, o comandante saiu em defesa do brasileiro e pediu para os torcedores se lembrarem dos títulos que ele ajudou a conquistar.

NÃO É SÓ VINI

O Real Madrid encara um período de cobranças após uma temporada sem títulos e com despedida de Carlo Ancelotti, que assumiu a seleção brasileira. O time amargou três vice-campeonatos para o Barcelona e foi eliminado para o Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Já com Xabi Alonso, foi goleado por 4 a 0 pelo PSG na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Sem empolgar, a campanha ainda contou com outros tropeços, como o empate em 1 a 1 com o Al-Hilal.

De volta ao futebol europeu, derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madri e mais um vice para o Barcelona, desta vez pela Supercopa da Espanha 2026.

O time ainda corre atrás do rival no Campeonato Espanhol e sofre para se classificar para as oitavas da Champions sem precisar passar pela repescagem. O Real é o vice-líder de La Liga e o sétimo colocado da Liga dos Campeões.

O cenário resultou em uma troca no comando técnico dos merengues, assim como na desconfiança da torcida. Ainda mais após o time ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Rei para uma equipe da segunda divisão espanhola.