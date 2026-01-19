(UOL/FOLHAPRESS) - Iga Swiatek cometeu 21 erros não forçados só no primeiro set e esteve perto de perder a parcial. A número 2 do mundo, contudo, encontrou um tênis de alto nível na reta final do set e, depois disso, arrancou até superar a qualifier chinesa Yue Yuan (#130 do mundo) por 7/6(5) e 6/3 e avançar à segunda rodada do Australian Open.

Dona de seis títulos em torneios do Grand Slam (Roland Garros em 2020 e 2022-24, US Open em 2022 e Wimbledon em 2025), a ex-número 1 do mundo tem a chance de completar o career slam, nome do feito em que um tenista vence todos os quatro maiores torneios do circuito, mesmo que em temporadas diferentes. O troféu do Australian Open é o único do grupo que falta em seu currículo. Apenas seis mulheres completaram o career slam na Era Aberta (a partir de 1968) do tênis.

A próxima adversária de Iga em Melbourne será a tcheca Marie Bouzkova (#44), que estreou com vitória por 6/2 e 7/5 sobre a mexicana Renata Zarazua (#80).

PRECISÃO QUANDO IMPORTOU

Iga saiu atrás, cometendo três erros e uma dupla falta já no primeiro game, quando teve o saque quebrado. Yuan mostrava-se mais consistente e manteve a liderança até o sexto game, quando cometeu dois erros não forçados. A polonesa, porém, voltou a oscilar. Fez mais duas duplas faltas e dois erros não forçados no sétimo game e perdeu o saque novamente. Iga só elevou seu nível na reta final. No décimo game, com Yuan sacando para o set em 5/4, a número 2 do mundo disparou uma direita e mais duas esquerdas vencedoras para igualar o placar. Pouco depois, no tie-break, Iga voltou a brilhar e fechou o set em 7/6(5).

Até ali, a ex-número 1 já somava 21 erros não forçados, mas já jogava com mais confiança. Foi assim, indo ao ataque e disparando uma esquerda vencedora na cruzada, que Iga abriu o segundo set com uma quebra. A qualifier ainda ofereceu alguma resistência. Após ser quebrada mais uma vez no terceiro game, recebeu atendimento médico, queixando-se de dores nas costas, e devolveu uma das quebras quando voltou à partida. Yuan ainda teve outro break point no sexto game, mas Iga se salvou com competência e manteve-se à frente. Mais tarde no nono game, outra quebra deu números finais ao duelo.