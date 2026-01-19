SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O retorno de Memphis Depay na próxima partida do Corinthians está descartado. O time alvinegro enfrenta o Santos, nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Paulista.

O atacante ainda sente dores no joelho esquerdo, mesmo após ter iniciado o processo de transição física na última semana.

RETORNO COM CAUTELA

O Corinthians adota uma postura conservadora em relação à volta de Memphis aos jogos. O atleta encerrou a temporada passada no sacrifício, depois de sofrer um edema ósseo no joelho esquerdo pouco antes da fase final da Copa do Brasil.

"Estamos aguardando. Ele está iniciando uma transição, mas essa transição ainda aponta algumas limitações, inclusive com manutenção de dores. O nível de dor não nos permite pontuar um momento para retorno. Precisamos ter tranquilidade", disse o técnico Dorival Júnior após o empate com o São Paulo.

Memphis tem retomado as atividades de forma gradual. Ele voltou a treinar com bola na última quarta-feira (14).

O planejamento do clube é ter o holandês à disposição na Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 1º de fevereiro, em Brasília. Ainda assim, a presença do jogador na decisão não é tratada como certa.

A ideia inicial era que Memphis ganhasse alguns minutos ainda no Campeonato Paulista e realizasse um teste final na estreia corintiana no Brasileiro, diante do Bahia, no dia 28 de janeiro.

No entanto, fora do clássico contra o Santos, nesta quinta-feira, o atacante terá apenas o confronto seguinte, contra o Velo, em Rio Claro, como última oportunidade de atuar no Estadual antes dos compromissos diante de Bahia e Flamengo.

PREOCUPAÇÃO COM 2026

O UOL apurou que Memphis está bastante preocupado com o seu nível físico para a temporada de 2026. O jogador tem como objetivo chegar à Copa do Mundo, em junho, na melhor condição possível.

O tema já foi levado ao presidente Osmar Stábile em conversas recentes em que Depay manifestou receio em relação à sequência de lesões sofridas no segundo semestre do ano passado e apontou a necessidade de melhorias no departamento físico do clube. O atacante, inclusive, indicou profissionais para a área.