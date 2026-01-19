(UOL/FOLHAPRESS) - Embora esteja com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, o Palmeiras ainda não desandou a fazer gols na competição. As três vitórias do time foram todas por 1 a 0, e a falta de eficiência do ataque ?que foi uma questão durante 2025? segue como um problema a ser resolvido em 2026.

MUITOS CHUTES, POUCOS GOLS

Somando os três jogos que o Palmeiras fez no Paulist, foram 34 finalizações e apenas três bolas na rede. As vitórias contra Portuguesa, Santos e Mirassol foram pelo placar mínimo.

Contra o Mirassol foram 12 chutes, sendo cinco no gol, e uma chance clara perdida por Vitor Roque. Coube a Flaco López sair do banco para resolver o confronto.

"Podíamos ter feito dois ou três gols. Tivemos quatro oportunidades para fazer, uma jogada belíssima em que o Vitor Roque, se tivesse um pouquinho mais de calma -e vai ter, conforme a idade vai crescendo, conforme vai se sentindo melhor fisicamente - poderia ter aberto o placar. É continuar nesse caminho, saber que ainda há muito pela frente, fazer o mesmo cada vez melhor", disse o técnico Abel Ferreira, após o jogo contra o Mirassol.

Na partida que menos criou, o Palmeiras finalizou apenas seis vezes contra o Santos. Já contra a Portuguesa, o Verdão foi superior e chutou em 16 tentativas.

A falta de eficiência já é um problema antigo para Abel. Em 2025, em vários jogos em que o Palmeiras saiu com a vitória, a quantidade de chances desperdiçadas chamou atenção.

Embora a dupla Flaco-Roque tenha terminado o ano passado com 45 gols, o Alviverde não conquistou nenhum título. Os gols perdidos, sejam pela dupla ou por outros atacantes, fizeram falta.

"Você acha que os jogadores erram de propósito? Ou que o treinador diz: 'Olha, falha essa bola. Roque, não faz essa, domina'. É continuar a trabalhar, não há como. Claro que eu quero, os jogadores também. O que me preocupa é quando a equipe não cria, isso é uma responsabilidade do treinador. A questão tática é do treinador, mas as questões técnicas e as decisões são dos jogadores. Se vai dominar, cruzar, fazer uma tabela, isso é do jogador, que será sempre o maior protagonista", afirma Abel.

PROBLEMA NÃO DEVE TER SOLUÇÃO POR AGORA

A contusão de Vitor Roque, que deixou o jogo contra o Mirassol com dores no joelho direito, não ajuda em uma perspectiva a curto prazo. Embora ainda não se saiba quanto tempo o Tigrinho ficará indisponível, Abel deve contar apenas com Flaco López como principal atacante nos próximos jogos. Nomes como Bruno Rodrigues, Allan e Sosa podem auxiliar.

Além do desfalque do camisa 9, o comandante alviverde pode perder mais opções do setor ofensivo. Facundo Torres tem negociações avançadas para sair, enquanto Luighi atrai interesse do Atlético-MG e também pode ser baixa. O primeiro, inclusive, também está com uma lesão na coxa esquerda.

Até agora, o único reforço do Palmeiras foi para o meio-campo: Marlon Freitas. Abel também promoveu as crias da Academia Riquelme Fillipi e Erick Belé, que podem ajudar no ataque, mas o técnico evitar jogar pressão. Outro nome que será um "reforço" em breve é Paulinho, que segue se recuperando de cirurgia na perna direita.

Abel não garantiu uma reposição caso Facundo saia, mas o Palmeiras tenta Jhon Arias ou Almada. As negociações, porém, são difíceis. Arias tem uma cláusula de preferência de compra do Fluminense caso retorne ao Brasil, e o presidente do Flu já confirmou que pretende ativá-la. Já Almada tem um custo elevado no Atlético de Madrid, e o clube terá que dobrar a equipe espanhola para trazer o ex-jogador do Botafogo.