(UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sem entrar em campo, o Flamengo viu a sua situação se complicar ainda mais no Campeonato Carioca. No último domingo (18), com a vitória do Maricá sobre a Portuguesa-RJ, o Rubro-Negro caiu para a lanterna do Grupo B da Taça Guanabara. E isso pode fazer o clube enfrentar uma situação até então impensável pela torcida.

Sem vencer no Campeonato Carioca, o Flamengo, que usou o time sub-20 até o momento, é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto em três jogos na Taça Guanabara. Vale lembrar que o Rubro-Negro ainda tem uma partida a mais do que os adversários da própria chave.

Pelo regulamento do Campeonato Carioca, os dois últimos colocados de cada grupo disputam um quadrangular contra o rebaixamento para Séria A2 do Estadual.

Ao final das 6 (seis) partidas da Taça Guanabara, as 2 (duas) associações de pior colocação (5º e 6º lugares) do Grupo A, mais as 2 (duas) associações de pior colocação (5º e 6º lugares) do Grupo B, formarão o Grupo X trecho do regulamento do Carioca

Essas quatro equipes se enfrentam em partidas de ida e volta. Ao final das seis partidas, o último colocado do quadrangular é rebaixado para a Série A2 do Carioca.

Neste momento, além do Flamengo, lanterna do Grupo B, o Maricá (5º do B), a Portuguesa (6º do A) e o Sampaio Corrêa (5º do A) estariam neste quadrangular.

Como já disputou uma partida antecipada da quinta rodada, o Flamengo tem apenas mais três jogos pela frente na Taça Guanabara, sendo dois clássicos.

Ainda há uma indefinição sobre qual equipe entrará em campo nas próximas rodas do Campeonato Carioca. O clube já avalia ter um time misto, com reservas do elenco principal, nos próximos jogos.

AGENDA DO FLAMENGO NO CARIOCA

Flamengo x Vasco - quarta-feira, 21/1, 21h30 - Maracanã

Fluminense x Flamengo - domingo, 25/1, 18h - Maracanã

Flamengo x Sampaio Corrêa - sábado, 7/2, 21h - Maracanã