SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e São Paulo vão recalcular a rota da negociação envolvendo o volante Alisson.

TROCA DESCARTADA, MAS EMPRÉSTIMO NO RADAR

Como revelou o UOL na última semana, o São Paulo rejeitou uma proposta de troca entre jogadores. Entre os nomes indicados pelo Corinthians estavam o zagueiro Renato, o lateral Hugo, o volante Alex Santana e o atacante Héctor Hernández.

Apesar da recusa, o Tricolor tem o interesse em negociar o atleta. Isso ocorre principalmente após Alisson manifestar, nos bastidores, o desejo de mudar de ares. O volante, inclusive, não foi relacionado pelo técnico Hernán Crespo nos dois últimos jogos.

O jogador tem interesse em voltar a trabalhar com Dorival Júnior. Com o treinador, o meia viveu o melhor momento da carreira, em 2023.

Diante desse cenário, a diretoria são-paulina passou a considerar a possibilidade de um empréstimo. Alisson tem contrato com o clube até dezembro de 2027.

A prioridade do São Paulo segue sendo uma transferência em definitivo, com compensação financeira. Ainda assim, o clube não se opõe a uma cessão temporária ao Corinthians, levando em conta o desejo do atleta de defender o rival.

CORINTHIANS ADOTA CAUTELA E AVALIA CENÁRIO FINANCEIRO

Do lado corintiano, a postura é de contenção de investimentos, mas admite-se exceções pontuais, a exemplo do que ocorreu no acordo com o Fortaleza pelo empréstimo do meia Matheus Pereira. A operação custou R$ 1,8 milhão ao Timão, mas parcelado e com valor abatido em eventual compra definitiva ao fim da temporada.

O Corinthians, porém, pretende discutir internamente a continuidade das tratativas por Alisson antes de retomar as conversas com o São Paulo.

A contratação é um pedido direto do técnico Dorival Júnior, mas o departamento de futebol monitora outras alternativas no mercado. Há, inclusive, certa cautela quanto às condições físicas do volante em caso de chegada.

A ideia é que o executivo de futebol Marcelo Paz e o gerente de análise de mercado Renan Bloise se reúnam com Dorival para avaliar se Alisson é, de fato, o nome ideal para o elenco.

Caso o treinador reforce o interesse, o Corinthians deverá procurar novamente o São Paulo para discutir novos formatos de negociação. O modelo de empréstimo é uma das opções em avaliação, mas qualquer avanço dependerá das condições apresentadas pelo clube do Morumbi.