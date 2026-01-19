(UOL/FOLHAPRESS) - Quando entrou na Rod Laver Arena nesta segunda-feira (19), Novak Djokovic igualou duas das marcas de longevidade mais impressionantes do tênis. Disputa a chave masculina de simples do Australian Open pela 21ª vez, igualando o recorde de Roger Federer, e participa de um slam nas simples pela 81ª vez, alcançando o espanhol Feliciano López.
Aos 38 anos, o veterano também mostrou boa forma física e técnica. Dominou a partida contra o espanhol Pedro Martínez (28 anos, #71 do ranking), aplicou 6/3, 6/2 e 6/2 e avançou à segunda rodada em Melbourne. Dez vezes campeão do torneio australiano, Djokovic agora soma 100 vitórias no evento e ainda sonha em conquistar o 25º título de slam nas simples, tornando-se de forma isolada o recordista na categoria. Nesta segunda-feira, o sérvio divide a marca com a australiana Margaret Court.
O próximo adversário de Nole em Melbourne será o qualifier italiano Francesco Maestrelli (23 anos, #141), que eliminou o brasileiro Thiago Wild no torneio classificatório. O italiano, que nunca havia disputado a chave principal de um torneio deste nível, avançou nesta segunda-feira com uma vitória em cinco sets sobre o francês Terence Atmane (#64): 6/4, 3/6, 6/7(4), 6/1 e 6/1.
COMO ACONTECEU
Djokovic tomou a dianteira logo cedo, quebrando o saque de Martínez no segundo game - o que aconteceu após uma dupla falta do espanhol - e abrindo 3/0 pouco depois. O sérvio manteve a vantagem e, sem ceder break points, fechou a parcial por 6/3.
Nole sacava bem, vencia 90% dos pontos com o primeiro serviço (número ao fim do segundo set) e se movimentava bem, dando poucas chances ao espanhol. Martínez tentava agredir e subir à rede, mas acabava cometendo mais erros e levando passadas. Assim, Djokovic dominou também a segunda parcial e, com duas quebras de vantagem, fez 6/2, abrindo 2 sets a 0.
A terceira parcial foi mais do mesmo. Martínez lutava, mas não encontrava saída, e Djokovic continuava dominando as ações. O espanhol até salvou um break point no terceiro game, mas acabou quebrado no quinto e no sétimo. O veterano manteve-se sacando bem até o fim e fechou a partida com um novo 6/2, sem ceder chances de quebra.