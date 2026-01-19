SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Senegal conquistou a Copa Africana de Nações, mas a caótica final contra Marrocos não se limitou ao abandono de campo senegalês ?que pode tirar jogadores da Copa do Mundo. O técnico Pape Thiaw foi vaiado na sala de imprensa, e Mendy precisou de ajuda para "defender" suas toalhas.

ROUBO DE TOALHAS

Os gandulas "roubaram" as toalhas do goleiro Mendy, de Senegal, durante a partida. Chovia muito no Stade Prince Moulay Abdellah, estádio marroquino, e o arqueiro precisava as toalhas constantemente para enxugar as luvas.

Coube a Diouf, goleiro reserva de Senegal, "proteger" o item dos gandulas enquanto o jogo rolava. O jogador chegou a ser arrastado enquanto segurar uma toalha.

Mendy defendeu o pênalti de cavadinha cobrado por Brahim Díaz e, nas redes sociais, agradeceu o companheiro por cuidar das toalhas. "Obrigado, campeão", escreveu.

TÉCNICO VAIADO

Pape Thiaw, de Senegal, foi vaiado na sala de imprensa após a conquista do título. O comandante ordenou que seus jogadores abandonassem o campo após a marcação de um pênalti para Marrocos, seleção anfitriã, aos 52 minutos do segundo tempo. A delegação voltou a campo pouco depois.

Diante de gritos de "saia", o treinador optou por cancelar a entrevista, que aconteceria mais de uma hora após o apito final.

VÃO PERDER O MUNDIAL?

Jogadores e integrantes da comissão técnica senegalesa podem perder a Copa do Mundo por conta do abandono de campo, segundo o jornal espanhol As.

O regulamento da competição prevê suspensão de quatro a seis partidas para técnicos e atletas em caso de indisciplina, e o cumprimento seria no Mundial deste ano. Além disso, Senegal pode ter que pagar uma multa de 50 mil a 100 mil euros (R$ 312 mil a R$ 624 mil).

Dessa forma, os envolvidos poderiam disputar a Copa do Mundo apenas a partir das semifinais, caso seja aplicada a punição máxima. Se a punição for de quatro partidas, a liberação aconteceria nas oitavas de final.

O presidente da Fifa criticou os senegaleses pelo abandono de campo e também a tentativa de invasão dos torcedores de Senegal. Gianni Infantino se manifestou em postagem no Instagram.

Infelizmente, também testemunhamos cenas inaceitáveis no campo e nas arquibancadas - condenamos veementemente o comportamento de alguns "torcedores", bem como de alguns jogadores senegaleses e membros da comissão técnica. É inaceitável deixar o campo de jogo desta forma, e, igualmente, a violência não pode ser tolerada no nosso esporte, simplesmente não é correta. Devemos sempre respeitar as decisões tomadas pelos árbitros dentro e fora do campo de jogo. As equipes devem competir em campo e dentro das Leis do Jogo, porque qualquer coisa menos coloca em risco a própria essência do futebol. Gianni Infantino, presidente da Fifa