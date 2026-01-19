SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mbappé e o técnico Álvaro Arbeloa saíram de defesa de Vinicius Jr após o brasileiro ser vaiado na vitória sobre o Levante, no último sábado (17), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O francês afirmou que "Vini é um ser humano" e que o elenco deve "protegê-lo melhor". O camisa 10 destacou a qualidade do brasileiro e afirmou que o camisa 7 tem o apoio do time.

"Não é culpa do Vini, mas sim de todo o elenco. A única coisa que digo à torcida é que vaie todo o elenco. [..] Vini é um ser humano. É um grande jogador. Tenho sorte de conhecê-lo e tenho muito carinho por ele. Temos que protegê-lo melhor, para que não esteja sozinho contra as pessoas. Não está sozinho no Real Madrid, todos estamos com ele. Quando está no seu melhor nível, é um dos melhores do mundo", disse Mbappé, atacante do Real Madrid.

O atacante pediu que a torcida vaie todo o time e não apenas um jogador: "Entendo as vaias. Antes de ser jogador, era um jovem que, quando não estava satisfeito, falava mal dos jogadores e vaiava. Eu entendo, mas as vaias têm que ser para todo o elenco e não para um jogador. Fomos mal como time e temos personalidade para mudar isso em campo".

Já o técnico Arbeloa pediu o apoio dos merengues para que Vinicius possa apresentar "sua melhor versão". O comandante também descartou sacar o brasileiro do seu time titular.

"O que desejo é o apoio do Bernabéu a todos os jogadores e, sobretudo, ao Vinicius. Está há muitos anos escrevendo sua história. Nos deu duas Ligas dos Campeões mágicas e ele precisa do Bernabéu para dar sua melhor versão. Como treinador, adoraria um Bernabéu ao lado de Vini e de todos os jogadores. [...] Vini estará em campo sempre que disponível e que nos entregue o rendimento que está entregando. É um jogador fantástico. Preciso ter Vinicius em campo", disse Arbeloa.

O Real Madrid volta a campo nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), para encarar o Monaco pela Liga dos Campeões. O time merengue é o sétimo colocado, com 12 pontos.

MBAPPÉ NEGA PROBLEMA COM XABI

De onde tirou que havia problema entre os jogadores e o treinador? Não é verdade dizer que Xabi não triunfou. Foi embora antes do fim dos campeonatos. Xabi, para mim, será um grande treinador. Tive uma boa reação com ele. Foi uma decisão do clube e temos que respeitar. Agora há um técnico novo e é a primeira experiência dele no profissional. Nós vamos ajudá-lo.

O francês, porém, evitou julgar a decisão do clube de encerrar o vínculo com o treinador: "Falei com o Xabi quando tudo aconteceu, tenho um bom relacionamento com ele. Conversamos sobre a vida e queria apoiá-lo. Se foi justo ou injusto, não é minha responsabilidade". comentou