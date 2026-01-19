RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lanterna da Taça Guanabara com apenas um ponto, o Flamengo mudou seu planejamento e já prevê escalar alguns jogadores profissionais para o clássico desta quarta-feira (21) contra o Vasco, às 21h30, no Maracanã.

RISCO DE REBAIXAMENTO

A fórmula de disputa do Campeonato Carioca deste ano aponta um quadrangular contra o rebaixamento entre os quatro piores da Taça Guanabara. A competição é dividida em dois grupos de seis times em cada e os dois que somarem menos pontos vão para esse "torneio da morte" onde o último cai para a Segunda Divisão.

Inicialmente, o planejamento do Flamengo era seguir com a equipe integralmente sub-20 diante de Vasco e Fluminense, clássico deste domingo. No entanto, o clube quis mudar a rota já que uma possível disputa no quadrangular do rebaixamento fará o calendário rubro-negro ter mais dois jogos, já que o mini-torneio prevê partidas de ida e volta entre os times.

VITÃO PODE FAZER SUA ESTREIA

Um dos jogadores profissionais que pode ser relacionado é o zagueiro Vitão, contratado do Internacional. Ele iniciou sua pré-temporada no Ninho do Urubu antes dos demais companheiros do elenco principal.

Outro reforço, o goleiro Andrew também é outro que pode fazer sua estreia. Ele será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (19), às 15h30, no centro de treinamento rubro-negro.

O atacante Pedro foi outro que se reapresentou antes da data oficial marcada para o elenco e, com necessidade de retomar ritmo de jogo, também tem chances de ser relacionado.

Com possibilidades de saída, o atacante Michael e o volante Allan também devem ter oportunidades. O primeiro negocia a transferência para o Santos e o segundo interessa a Corinthians e São Paulo.