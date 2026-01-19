SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vitor Roque passou por exames, não teve lesão diagnosticada e virou alívio para o Palmeiras e o técnico Abel Ferreira.

Vitor Roque sentiu dores no joelho direito na vitória contra o Mirassol, no último sábado (17), e precisou ser substituído no segundo tempo. O camisa 9 passou por exames, mas nenhuma lesão foi diagnosticada.

O atacante será baixa do Palmeiras no jogo desta terça-feira (20) contra o Novorizontino, às 20h (de Brasília). Ele cumpriu cronograma individualizado com a preparação física no gramado no treino da manhã desta segunda-feira (19).

Após ativação no centro de excelência, o elenco alviverde participou de atividades técnicas e táticas. Em outro campo, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Figueiredo e Andreas Pereira (todos em estágio de transição física) fizeram um trabalho técnico com bola em dimensões reduzidas com jogadores da base.

O Palmeiras está invicto há 11 jogos como visitante contra o Novorizontino (seis vitórias e cinco empates desde a última derrota, em 1990).