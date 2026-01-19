SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A negociação do Corinthians para contratar o volante Allan esfriou nos últimos dias.

Apesar de conversas iniciadas há cerca de duas semanas, o negócio não evoluiu, e o clube passou a concentrar esforços em outras frentes no mercado.

OUTROS FOCOS NO MERCADO

Desde o início dos contatos com o estafe do jogador, o Timão não conseguiu avançar nas tratativas. Paralelamente, a diretoria intensificou a negociação por Alisson, do São Paulo, considerada hoje a principal prioridade do clube.

Embora Allan e Alisson atuem na mesma posição, um acerto por um deles não inviabiliza a chegada do outro. O técnico Dorival Júnior avalia que os dois atendem a necessidades diferentes do elenco e podem ser complementares no meio-campo.

Enquanto Allan é visto como primeiro volante ?posição que o Corinthians busca reforçar?, Alisson é considerado um jogador mais versátil, capaz de exercer múltiplas funções e substituir Maycon, que deixou o clube no início do ano rumo ao Atlético-MG.

IMPASSE NA NEGOCIAÇÃO TRAVA AVANÇO

O principal entrave na negociação envolve a indefinição sobre o futuro de Allan no Flamengo. Na última semana, o clube carioca suspendeu as conversas com Corinthians e São Paulo até esta segunda-feira, data marcada para o retorno do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, do então de férias.

Apesar disso, o Rubro-Negro tem dado liberdade para que o estafe do jogador conduza as tratativas e defina o destino do atleta. Nos bastidores, porém, a condução do processo passou a gerar incômodo no Corinthians.

Parte da insatisfação corintiana se deu porque o estafe de Allan aguardava definições políticas no São Paulo antes de avançar nas conversas. Uma eventual permanência de Júlio Casares na presidência tricolor era vista como fator que poderia facilitar um acordo com o clube do Morumbi.

O cenário, no entanto, mudou após o dirigente ser afastado cautelarmente do cargo em meio a um processo de impeachment, até a realização da Assembleia Geral de Sócios.

A estabilidade política recente e a chegada de Marcelo Paz como executivo de futebol haviam sido apontadas ao Corinthians como trunfos no negócio. Na prática, porém, esse favoritismo não se confirmou.

CORINTHIANS MONITORA ALTERNATIVAS

Apesar do momento de baixa, a negociação com Allan segue em aberto. O jogador continua no radar do clube, mas a diretoria já monitora outros nomes no mercado e avalia alternativas que se encaixem melhor no custo-benefício desejado para a temporada.