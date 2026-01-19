SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo não precisará devolver à Juventus os 9,8 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões na cotação atual) recebidos durante a pandemia da Covid-19, conforme decisão da Justiça do Trabalho de Turim.

A Justiça do Trabalho de Turim manteve a decisão do tribunal arbitral favorável ao jogador português. O entendimento é que a Juventus deve pagar a Ronaldo o valor bruto de salários referentes ao período da pandemia, e não o valor líquido, como defendia o clube.

A Juventus pedia que Cristiano Ronaldo devolvesse cerca de 9,8 milhões de euros, valor pago durante a crise sanitária. O clube alegava que houve erro no cálculo das remunerações na chamada "manobra dos salários" durante a covid-19, mas não conseguiu reverter a decisão arbitral.

O clube italiano também foi condenado a arcar com as despesas legais do processo. A Justiça determinou que a Juventus pague cerca de 50 mil euros em honorários advocatícios.

A Juventus ainda pode recorrer da decisão. O clube avalia com seus advogados se apresentará recurso.