(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deu o 'ok' final para Rodriguinho ser vendido para o Red Bull Bragantino nas últimas horas.

A transferência pende pela finalização dos trâmites burocráticos. A operação está avaliada em cerca de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões).

Como o UOL já havia adiantado, a negociação estava em estágio avançado desde a última semana, mas 'congelada' em meio ao processo de impeachment de Julio Casares.

A tendência é que outras negociações, como a que envolve o volante Allan, do Flamengo, sejam 'destravadas' e finalizadas nos próximos dias, seja com um acordo ou pela falta dele.

Rodriguinho tinha contrato com o Tricolor apenas até o fim do ano, o que diminuía o leque de opções do clube no mercado. O meia de 21 anos tinha sondagens de alguns clubes europeus, caso chegassem no meio do ano podendo assinar um pré-contrato.