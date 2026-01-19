SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Galatasaray recusou uma segunda proposta do Atlético-MG por Lucas Torreira. O volante da seleção uruguaia já tem um acordo verbal com o Galo, mas o clube turco ainda não acertou a liberação.

O clube mineiro procurou o estafe do uruguaio primeiro. O UOL confirmou que existe um acordo entre as partes, e o jogador já demonstrou o desejo de se transferir para o Brasil em reuniões com a diretoria do Galatasaray.

Resta, agora, o acordo com os turcos. Os Leões de Istambul já negaram duas propostas do Galo, a última na casa dos R$ 40 milhões.

Apesar disso, o Galo segue confiante no acerto e já prepara uma terceira investida. O principal ponto de animação é o desejo do jogador, que quer estar mais perto da família em 2026.

Além de Torreira, o clube mineiro também negocia a contratação do atacante Mateo Cassierra, que pertence ao Zenit. As conversas estão bastante avançadas, e o Galo deve pagar cerca de R$ 40 milhões fixos.

As duas prioridades do Atlético, portanto, estão sendo preenchidas. A permanência de Hulk também deixa a equipe mais confortável no ataque.