SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (19) os participantes e anfitriões dos grupos da Fifa Series 2026, uma competição criada pela entidade com objetivo de ajudar no desenvolvimento do futebol feminino e apoiar equipes masculinas de federações com menos recursos.
A seleção brasileira feminina será uma das participantes, além de anfitriã de seu grupo, que conta também com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.
As datas dos jogos no Brasil e os cruzamentos ainda não estão definidos, mas Cuiabá desponta como favorita a abrigar os confrontos. A cidade não tem nenhum clube na Série A do Campeonato Brasileiro, reduzindo possíveis conflitos de calendário, além de a Arena Pantanal ter estrutura para abrigar jogos de seleções por ter sido um dos estádios da Copa do Mundo de 2014.
A capital de Mato Grosso, no entanto, não está entre as selecionadas pela Fifa para receber partidas da Copa do Mundo feminina de 2027. As sedes do torneio são: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.
Na Fifa Series, serão 11 sedes e 12 grupos de quatro seleções, compreendendo todas as confederações filiadas à entidade máxima do futebol mundial, sendo nove grupos masculinos e três femininos. As equipes vão se enfrentar apenas dentro de suas chaves.
"A Fifa Series 2026 permanece totalmente alinhada com os objetivos estratégicos da Fifa para o futebol Global: 2023-2027, proporcionando às seleções nacionais oportunidades de competição interconfederações sem adicionar jogos ao calendário internacional, ao mesmo tempo que promove o crescimento técnico, o desenvolvimento organizacional e o intercâmbio global", disse a entidade em nota.
As partidas, que na prática são uma série de amistosos internacionais, serão disputadas nas janelas de março e abril. Cinco seleções masculinas que vão participar da Fifa Series também estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026: Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão.
Nascido de um projeto-piloto realizado pela entidade em 2024, o torneio não tem troféu nem premiação em dinheiro, mas a Fifa custeia todos os gastos das equipes com viagens, hospedagem e organização dos jogos.
De acordo com a entidade, todas as partidas serão transmitidas ao vivo, gratuitamente, na plataforma Fifa+.
Grupos masculinos
Austrália
Austrália
Camarões
República Popular da China
Curaçao
Azerbaijão
Azerbaijão
Omã
Serra Leoa
Santa Lúcia
Indonésia
Bulgária
Indonésia
Ilhas Salomão
São Cristóvão e Névis
Cazaquistão
Comores
Cazaquistão
Kuwait
Namíbia
Nova Zelândia
Cabo Verde
Chile
Finlândia
Nova Zelândia
Porto Rico
Samoa Americana
Guam
Porto Rico
Ilhas Virgens Americanas
Ruanda - Grupo A
Estônia
Granada
Quênia
Ruanda
Ruanda - Grupo B
Liechtenstein
Macau
Tanzânia
Uzbequistão
Gabão
Trinidad e Tobago
Uzbequistão
Venezuela
Grupos femininos
Brasil
Brasil
Canadá
República da Coreia
Zâmbia
Costa do Marfim
Costa do Marfim
Mauritânia
Paquistão
Ilhas Turcas e Caicos
Tailândia
República Democrática do Congo
Nepal
Equipe da OFC (a confederação da Oceania)
Tailândia